Hm, što su tamo radile? Sandra Bullock i Jennifer Aniston skupa bile kod poznatog kirurga...

Jennifer Aniston (55) i Sandra Bullock (59) viđene su kako izlaze iz poznate ordinacije plastične kirurgije u Connecticutu. Glumice su bile u društvu supruge glumca Jasona Batemana, glumice Amanda Anke, piše Daily Mail.

Ordinacija The Retreat At Split Rock je specijalizirana za podizanje gornjeg i donjeg dijela lica koje košta oko 50.000 do 100.000 dolara po tretmanu, kao i za podizanje obrva i očiju koje se kreće oko 30.000 dolara.

- To je privatna potpuno akreditirana kirurška ustanova - navodi se na web stranici.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Poznate glumice viđene su kako izlaze iz ureda dr. Neila A. Gordona, voditelja plastične i rekonstruktivne kirurgije lica. Specijaliziran je za 'pomlađivanje lica i rinoplastika', kako piše na stranici. Osim toga, nudi i injekcije Botoxa i Kybelle. Botox za cijelo lice košta 3000 dolara, a Kybella 6000 dolara.

Aniston je još 2015. godine izjavila da nije obožavateljica injekcija.

- Ljudi misle da primam puno Botox injekcija, ali ja to ne činim. Ne kažem da nisam probala, ali vidim da je to sklizak teren. Sve te kozmetičke stvari izgledaju smiješno na meni - rekla je tada.

Foto: PIXSELL/screenshot

Bullock je također progovorila o estetskim zahvatima nakon što je njezino lice na dodjeli Oscara 2018. izgledalo drugačije.

- Bila sam bolesna i imala sam alergije. Onda su sljedeći dan govorili: 'Ona ima filere za obraze i implantate'. Kada sam vidjela fotografije i koliko sam natečena, shvatila sam - ispričala je glumica.