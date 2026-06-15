HNK imao izvrsnu sezonu: Ostvario međunarodni uspjeh, HNK2, izvrsnu gledanost...

HNK u Zagrebu danas predstavlja svoju 166. kazališnu sezonu. Uoči predstavljanja programa koji će obilježiti godinu pred nama, osvrnuli smo se na sezonu iza središnjeg nacionalnog kazališta - jednu od najuspješnijih i najznačajnijih u novijoj povijesti nacionalnog kazališta.

Sezonu iza Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu pod vodstvom intendantice dr. sc. Ive Hraste Sočo obilježilo je nekoliko ključnih događaja koji su dodatno učvrstili poziciju HNK-a kao jednog od najvažnijih kulturnih središta u središnjoj Europi.

- Iza nas je iznimno uspješna sezona obilježena otvaranjem HNK2, rekordnom posjećenošću i snažnim međunarodnim iskoracima. Posebno sam ponosna što smo privukli novu publiku i dodatno učvrstili položaj HNK-a u Zagrebu na europskoj kazališnoj karti. Sezona pred nama nastavlja taj razvojni zamah i donosi nove umjetničke, produkcijske i međunarodne iskorake - istaknula je intendantica HNK-a u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo.

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Prije svega, otvoren je HNK 2, novi kazališni prostor koji predstavlja povijesni iskorak za hrvatsku kulturu. Riječ je o prvoj novoj kazališnoj zgradi otvorenoj u Hrvatskoj nakon više desetljeća, a suvremeni kompleks vrlo je brzo postao mjesto susreta umjetnika, publike i kreativnih industrija uopće.

Otvaranjem HNK2 Zagreb je dobio novi kulturni epicentar, a Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodatni prostor za širenje repertoara i dizanje produkcijske razine.

Proteklu sezonu obilježila je i rekordna posjećenost. Gotovo stopostotna popunjenost gledališta te rasprodane izvedbe, često i prije samih premijera, potvrđuju snažan interes publike za dramski, operni i baletni program. Tijekom cijele sezone za predstave se tražila karta više, a interes publike nije jenjavao ni za reprizne izvedbe koje su na repertoaru već dugi niz sezona.

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Važan trenutak bilo je i predstavljanje nove monografije Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu povodom 130. obljetnice otvorenja kazališne zgrade. Monografija, koju potpisuje više od dvadeset uglednih autora, donosi pregled umjetničkog, društvenog i kulturnog djelovanja HNK-a te predstavlja prvo ovakvo reprezentativno izdanje nakon gotovo trideset godina.

Jubilarna 165. sezona obilježena je i snažnim međunarodnim iskoracima. Na pozornicama HNK-a gostovali su ugledni umjetnici, a kazalište je dodatno učvrstilo svoju međunarodnu prepoznatljivost. Nagrade, međunarodni medijski odjeci i suradnje s inozemnim partnerima i dolazak svjetskih umjetničkih imena pozicionirali su HNK među najrelevantnije kulturne institucije ovog dijela Europe.

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Posebnu pažnju privukli su i projekti razvoja publike. Kroz niz inovativnih programa, događanja i aktivnosti HNK je otvorio vrata novim generacijama gledatelja. Upravo je mlada publika postala jedno od najvažnijih obilježja protekle sezone, potvrđujući da kazalište danas nije samo mjesto izvedbe nego i prostor susreta, razmjene ideja i stvaranja zajednice.

Sve to tek je uvod u ono što slijedi. Kakve planove donosi 166. sezona Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, javnost će doznati danas na službenom predstavljanju novog programa u 11 sati. Predstavljanje nove sezone publika može pratiti uživo u 11 sati na YouTube i Facebook kanalima HNK-a u Zagrebu te na portalu 24sata.