Hoće li ga Trump spasiti kazne? Diddyjeva odvjetnica otkrila: 'Tražili smo ga pomilovanje...'

Sean 'Diddy' Combs (55), glazbeni mogul koji je u rujnu prošle godine završio u zatvoru i suočio se s teškim optužbama za seksualne delikte, još uvijek iza rešetaka čeka da sud odluči o kazni, što bi trebalo biti početkom listopada. U suđenju održanom ranije prošlog mjeseca, porota ga je proglasila djelomično krivim, osudivši ga samo po optužbama vezanim uz prostituciju - najmanje teškoj od svih optužbi s kojima je suočen.

Suočen je s do 20 godina kazne zatvora, no kako navodi People, možda do toga ni ne dođe. Naime, jedan od odvjetnika iz Diddyjevog tima rekao je kako su se obratili administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, u nadi da će Diddyja pomilovati.

- Koliko razumijem, obratili smo se i već razgovarali oko pomilovanja - rekao je Nicole Westmoreland iz Combsovog tima za CNN u utorak. Na pitanje kako se glazbeni mogul osjeća po tome pitanju, odgovorila je: 'Pun je nade i nadam se da će takav i ostati'.

Bijela kuća za CNN ništa nije htjela komentirati te nisu ni potvrdili ni demantirali da su dobili takav zahtjev.

Trumpa su još u svibnju pitanju bi li pomilovao Combsa ukoliko ga proglase krivim.

- Nisam ga vidio, nisam se čuo s njime već godinama. Ne znam. Svakako bih sagledao sve činjenice - poručio je tada. Isto pitanje su Trumpu ponovili i početkom kolovoza.

- Pa, izgleda da je polu-nevin. I dalje je u zatvoru, ali slavio je pobjedu... Nije mu to bila baš neka pobjeda - rekao je.

Combs i Trump znali su biti viđeni zajedno tijekom 1990-ih i 2000-ih. Trump je rekao da su on i Combs bili u dobrim odnosima u jednom trenutku, no istaknuo je da ga nije 'baš dobro poznavao'. Kasnije su im, rekao je, odnosi zahladili kada se Trump kandidirao za predsjednika.