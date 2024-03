Hoće li koja mačka mjauknuti natrag? Baby Lasagna dolazi na izložbu mačaka u Zagreb

'Meow, cat, please, meow back', jedan je stih iz pjesme 'Rim Tim Tagi Dim' koju je Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, posvetio upravo mačkama. Umaški glazbenik i predstavnik Hrvatske na Eurosongu veliki je obožavatelj mačaka pa će tako posjetiti i međunarodnu izložbu mačaka u subotu i nedjelju u zagrebačkom King Crossu Jankomir koju organizira Savez felinoloških društava Hrvatske.

Foto: PROMO

- Prijavljeno je 145 mačaka 21 pasmine, od kojih su neke izuzetno rijetke - rekla je predsjednica Saveza felinoloških društava Hrvatske Amelija Leopoldović. Radi se o rekordnom broju prijavljenih mačaka, ali i broju pasmina.

Osim rekordnog odaziva izlagača iz Italije, Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke, Češke, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na prvim ovogodišnjim izložbama bit će proglašeni nacionalni pobjednici, najuspješnije mačke hrvatskih članova u prošloj godini.

Predsjednica Saveza istaknula je kako stiže i posebni gost.

Foto: PROMO

- Posjetit će nas hrvatski predstavnik na Eurosongu Baby Lasagna, koji je i sam veliki ljubitelj mačaka i dočekujemo ga s veseljem na našem mačjem okupljanju - najavila je te pojasnila da se njegov dolazak očekuje u subotu oko 16 sati, kada je i proglašenje nacionalnih pobjednika.

Mačje pasmine koje će biti prikazane su Egzotična, Perzijska, Ragdoll, Sveta Birma, American Curl kratkodlaki, Maine Coon, Neva Masquerada, Norveška šumska, Sibirska, Selkirk Rex dugodlaki, Bengalska, Britanska dugodlaka, Britanska kratkodlaka, Burmanska, Kartuzijska, Kurilian Bobtail, Devon Rex, Ruska, Sphynx, Domaća kratkodlaka i Domaća dugodlaka mačka.

Foto: PROMO

Izložbe u trgovačkom centru King Cross Jankomir bit će za javnost otvorene u subotu i nedjelju od 10 do 18 sati uz besplatan ulazak za posjetitelje. Best in Show, odnosno proglašenje najljepših mačaka izložbe oba će dana započeti u 16 i 30 sati.