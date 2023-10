Hoće li Vesna Pisarović opet na Eurosong? 'Imala bih što za reći'

Dora 2024. sve je bliže i sve se više postavlja pitanje tko bi nas mogao predstavljati sljedeće godine na Euroviziji u Švedskoj. Davne 2002. hrvatska predstavnica bila je Vesna Pisarović (45), koja sad vrijedno priprema svoj zagrebački koncert u Ciboni.

Od njenog eurovizijskog iskustva, kad je završila na 11. mjestu s pjesmom 'Everything I Want', prošla je 21 godina, a Vesna je za In magazin otkrila želi li ponovno stati na najveću europsku pozornicu.

Foto: Igor Soban/Pixsell

- Ako budem imala neku pametnu ideju koja me uzbuđuje, naravno da bih imala što za reći, pa pozornica je pozornica, ma kakva god ona bila. Ako imaš što za reći, dobrodošao! Je l', tako!? - poručila je Vesna.

Pjevačica se na vrhuncu slave povukla iz javnosti i nije je bilo punih 15 godina, no svojim je povratkom na estradnu scenu kod publike pobudila pravi osjećaj nostalgije za glazbom 2000-ih.