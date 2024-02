Hoćete li večeras gledati Doru?

Brojni fanovi sitno odbrojavaju do druge polufinalne večeri Dore. Kao i u četvrtak, večeras će nastupiti 12 izvođača.

Ovo je redoslijed nastupa

1. Lu Dedić – Plavi leptir

2. James Night – Nebo plače

3. Lara Demarin – Ne vjerujem ti

4. Alen Đuras – A Tamburitza Lullaby

5. The Splitters – Od kad te sanjam

6. Boris Štok – Can We Talk

7. Baby Lasagna - Rim Tim Tagi tim

8. ET - Pametnom dosta

9. Vatra – Slatke suze, gorka ljubav

10. Damir Kedžo – Voljena ženo

11. Natalie Balmix – Dijamanti

12. MARCELA – Gasoline

A tko vam je najbolji možete nam reći OVDJE.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Gost na Dori

Osim izvođača koji se bore za prestižnu statuu i odlazak na Eurosong u Švedsku, večeras će nastupiti i pobjednik ovogodišnjeg 'Voicea'. Mladi pjevač Martin Kosovec svoju će novu pjesmu 'Maštarija' premijerno otpjevati večeras, a za 24sata otkrio je kako se osjeća prije nastupa.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prva polufinalna večer

Prisjetimo se, u četvrtak je bila prva polufinalna večer Dore.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U nedjeljno finale plasirali su se: Let 3, Mario Battifiaca i Robert Ferlin, Saša Lozar, Pavel, Eugen, Stefany, Vinko Ćemeraš i Lana Mandarić.