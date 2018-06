Hodala je oko stolova i pitala svakog seksa li se sa suprugom

Seksate se sa svojom ženom, pitala je Slavica Ecclestone (60) tadašnjeg šefa McLarena Rona Dennisa na večeri u monegaškom automobilskom klubu. 'Da', odgovorio je Dennis zbunjeno.

Slavica je nastavila obilaziti stol i svakog isto pitala. Kad je došla do danas bivšeg supruga, viknula je: 'Ja se ne seksam, zanima me samo novac', a Bernie se skvrčio.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Na toj večeri rekla je i kako Bernie misli da je velik čovjek, a zapravo je običan patuljak. Nije to bio jedini ispad nezadovoljne Slavice. Tom Bower je u knjizi 'Nisam anđeo' Slavicu opisao kao nasilnu, posesivnu i ljubomornu ženu. Jednom su se, tvrdi autor, svađali u autu, a Slavica je lupila njegovom glavom o staklo i vikala: 'Manijače, prestani brzo voziti!'. Njezin suprug je zaustavio i uplakan izašao iz auta.

Svjetski jet set svjedočio je žestokim svađama. Bernie je govorio novinarima da Slavica 'puno viče, a nekad i baca tanjure'. On se tad povlačio i skrivao u susjednu sobu jer mu se 'činilo da ga voli terorizirati'. Jednom je čak na kuhinjska vrata postavio natpis: 'Ne brini se zbog psa, čuvaj se žene!'.

Slavica Ecclestone danas je među najbogatijim raspuštenicama svijeta. Roditelji su joj se razveli dok je još bila djevojčica. Zbog toga je kao srednjoškolka bila problematična. Početkom ‘70-ih bila je u Odgojnom domu za žensku omladinu u Bedekovčini. Tamo je izučila krojački i grafički zanat. Jedna od njezinih odgojiteljica rekla je da se Slavica već tad od ostalih cura razlikovala po tomu što je težila 'višemu'. Kad je početkom ‘80-ih izašla iz doma, slikala se gola za ondašnji Start. Slikao ju je fotograf Ivan Balić Cobra.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Ono što je lijepo treba se pokazati. Ne, roditelji neće imati ništa protiv... Bit će raznih priča u mojoj okolini - rekla je tad Slavica.

Nakon objavljenog serijala potražio ju je Čedo Komljenović, agent i fotograf iz Milana. Ubrzo joj je i japanska modna agencija Ishido ponudila angažman u Tokiju. Vrata su joj bila otvorena. S Berniejem Ecclestoneom upoznala se 1982. na talijanskom Grand Prixu. Bernie joj je rekao: 'Odlazi! Žene ne smiju biti ovdje', a Slavica uzvratila da ovdje radi i može stajati u boksu.

[video: 1199458 / ]

- Približi mi se i udarit ću te! – rekla mu je.

Bernieja je impresionirala njezina odlučnost. Tri desetljeća stariji Ecclestone potom joj je ponudio coca-colu. Razlika u godinama i visini nije bila prepreka za Slavicu. No Bernie je tad bio 17 godina u vezi s Tuanom Tan. Slavica mu je govorila da ne može zatrudnjeti, no beba se brzo našla na putu. Zaprijetila mu je da dijete nikad neće vidjeti ako se ne vjenčaju i Bernieju nije ostavila puno izbora. Vjenčali su se 1985., no Slavici to nije bio dan koji pamti s veseljem.

- Nisam više ljuta, ali nisam ni tužna kad se toga sjetim. Nekad sam bila tužna i mislila sam ‘Moj dan vjenčanja i ništa’. Otišla sam u matični ured u Chelsea i stajala tamo s nekim ljudima. Ni jedne slike da pokažem djeci i unucima – rekla je Slavica novinaru Lowellu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Bernie se navodno našalio da će se ponovno vjenčati, a ona je eksplodirala i vikala 'Ne više, ne vjerujem ti. Otišao si u ured i otjerao me kući. Nikad ti to neću zaboraviti ni oprostiti'.

Nije ju odveo ni na medeni mjesec nego se vratio u ured. No uz niz gorčine koju je pred novinarom izbacivala iz sebe naglasila je da je u njenim najtežim trenucima u životu Bernie bio uz nju. Bilo je to 1997., kad je tabloid Imperijal klevetao Slavicu. Ecclestoneovi su bili zgranuti, a lukavi Bernie nazvao je tabloid Sunday Mirror te predložio da se njihovi reporter i fotograf predstave kao njegovi pregovarači te da snime kako ga ucjenjuju.

Foto: Pixsell

Sunday Mirror je tako dobio naslovnicu i veliku priču, intervju sa Slavicom, a dokazi s vrpce natjerali su Imperijal da se ispriča. Tako je Bernie obranio čast supruge. Slavica je u braku rodila dvije kćeri, Tamaru i Petru, no brak se nakon 24 godine raspao. U samo 58 sekundi, koliko je trajala parnica, sudac je odobrio razvod i prihvatio njezino objašnjenje da se njezin suprug 'ponašao na takav način da bi bilo nerazumno ostati s njim'. Slavica je dobila 6,5 milijardi kuna.

Autor knjige o Bernieju, Tom Bower, tvrdi da je Slavica prezirala Bernieja jer zbog posla nije znao uživati u bogatstvu. Predbacivala mu je da u njihovoj kući nema skupih vina, da umjesto delicija doručkuje tost i jaja. No Bower ne osporava Slavici da je bila izuzetno brižna majka. Nikad nije dopuštala da se netko drugi brine o njezinim kćerima. Dadilja u njihovu kuću nije kročila. U vilu u londonskom Chelseaju dolazila bi samo žena koja joj je pomagala u kućanskim poslovima. Slavica je sama kuhala i brinula se o djeci, svako jutro ustajala je u 6.45 kako bi obitelji pripremila doručak. Novinar Terry Lovell šest godina kasnije u knjizi 'Berniejeva igra' Slavicu opisuje kao ženu koja je Bernieju pružila stabilnost. Zahvaljujući njoj, mogao se toliko posvetiti poslu, a o njemu je pisao kao o čovjeku sklonom zavjerama i podvalama.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Slavica je govorila da je okružen opasnim igračima i kojekakvim prevarantima, razmaženim zvijezdama, umišljenim milijarderima i kako uvijek mora biti na oprezu da ga netko ne prevari. Godinama je ponavljala kako joj silne milijarde i milijuni ništa ne znače jer ionako može pojesti samo tri obroka dnevno, spavati u jednom krevetu, jednoj kući. Najveće svjetske zvijezde su joj se divile. No brak se počeo urušavati jer Slavica je bila usamljena i nezadovoljna jer on radi po cijele dane.

Bernie je, pak, imao sve manje volje za životom kakav je Slavica htjela. Grozio se njezinog druženja s manekenkom Naomi Campbell, a Slavica i Naomi bile su nerazdvojne nepune tri godine. Bernie je smatrao da se Naomi previše drogira i pije i da takva loše utječe na Slavicu. Htio ih je razdvojiti, pa su sukobi postali sve žešći. Slavica mu se inatila ludim provodima sa slavnim prijateljima. Bernie je kontrolirao njezine razgovore, pazio s kim se druži i zapravo joj nije dao disati. Kad su Tamara i Petra odrasle, zatražila je razvod. Kad ga je ostavila, bio je uvjeren da će se brzo vratiti. Tek kad je Slavica uzela stručnjaka za razvode, Bernie se uplašio da je došao kraj...