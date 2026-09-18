Hojsak & Novosel će napraviti i pivo za desetu godišnjicu

Prije deset godina njihova je ideja zvučala pomalo neobično. Tambura i kontrabas nisu baš kombinacija koju često čujemo na istoj pozornici. No upravo je taj spoj postao njihov zaštitni znak.

U međuvremenu su nastupali u SAD-u, Indiji, Kini i gotovo svim dijelovima Europe, surađivali s brojnim poznatim glazbenicima i izgradili međunarodnu karijeru.

Riječ je o dvojcu Hojsak & Novosel, koji slave deset godina zajedničkog rada, a veliki jubilej obilježit će 18. listopada koncertom u zagrebačkoj Tvornici kulture, kako kažu, njihovim najvećim dosad.

- Bit će to definitivno naš najveći koncert u karijeri. Bez obzira na to što smo zaista u deset godina svirali u prestižnim dvoranama diljem svijeta, Zagreb je naš dom i mjesto gdje smo započeli svoj put. Zato nam je svaki zagrebački koncert poseban - kaže Filip Novosel.

Njihova glazba spaja jazz, hrvatsku tradicijsku i klasičnu glazbu, a prostor ostavljaju i improvizaciji i autorskom izrazu. Domaća ih publika zato često prepoznaje kao svojevrsni hrvatski glazbeni brend. Za jubilarni koncert pripremili su i posebne goste.

U Tvornicu stižu Vlatko Stefanovski i Pero Galić, a publiku očekuje i poseban glazbeni segment posvećen velikoj obljetnici - 100 godina jazz scene u Hrvatskoj.

Foto: Tomislav Šilovinac

Hojsak & Novosel tom će prigodom izvesti hommage dvojici velikana hrvatskog jazza - Matiji Dediću i Bošku Petroviću.

Jubilarna godina već je bila poprilično aktivna. Njihov prvi album "Bow vs Plectrum" dobio je reizdanje na vinilu, objavili su novi materijal s Tamburaškim orkestrom HRT-a i Theodosiijem Spassovim, a održali su i niz slavljeničkih koncerata.

- Ova nam je godina stvarno slavljenička. Imamo sjajnu publiku koja nas iskreno voli i nadamo se da će koncert u Tvornici biti šlag na torti. I to ne samo zbog dobre svirke - rekao je Tihomir Hojsak.

Foto: PROMO

Jedan od zanimljivijih detalja njihove priče svakako je Filip Novosel. On je, naime, jedini tamburaš na svijetu s diplomom iz jazza.

A za publiku su pripremili i jedno prilično neobično iznenađenje. Povodom deset godina dua, The Garden Brewery pripremio je posebno Hojsak & Novosel pivo, koje će posjetitelji moći kušati tijekom koncerta.

Deset godina nakon što su odlučili spojiti tamburu i kontrabas, Hojsak & Novosel tako će svoj veliki jubilej proslaviti u Zagrebu - uz glazbu, posebne goste, hommage velikanima jazza i, naravno, svoje posebno pivo. 