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Studenti u Srbiji iskoristili su Severininu pjesmu za svoju kampanju, pjevačica se oglasila

Piše Stela Kovačević,
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Studenti u Srbiji iskoristili su Severininu pjesmu za svoju kampanju, pjevačica se oglasila
Foto: Instagram
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Studenti su se poigrali stihovima iz Severininog hita 'Brad Pitt' iz 2012. godine pa ih prilagodili aktualnoj izbornoj situaciji. Sve to svidjelo se Splićanki koja je podijelila njihov video

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Studenti koji sudjeluju u blokadi Fakulteta dramskih umjetnosti u Srbiji objavili su novi promotivni video uoči izbora. Kako se njihova 'Studentska lista - Studenti pobjeđuju' na izborima nalaze pod rednim brojem tri, poigrali su se sa stihom iz Severinine pjesme 'Brad Pitt'.

Inače, pjesma 'Brad Pitt' je objavljena 2012. godine, a stihove su prilagodili aktualnoj izbornoj situaciji.

Sve to se, čini se, svidjelo i Severini koja je podijelila studentski video na svojim profilima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Dobrodošao u klub, sjedi udobno se smjesti - Studenti pobjeđuju, zar to nisu dobre vijesti - stoji u njenoj objavi.

Inače, Severina od početka studentskih prosvjeda i blokada u Srbiji javno pruža podršku studentima, a u više ih je navrata podržala i putem društvenih mreža te na svojim nastupima.

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