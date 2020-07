Holden u ulozi seksi sekretarice: Ponovno pozirala bez grudnjaka

Njoj provokativne odjevne kombinacije nisu strane. Holden se nerijetko pojavljuje u pripijenoj i kratkoj odjeći, a poznata je i po tome kako prilikom izlaska iz kuće često ne odijeva donje rublje

<p>I na pragu pedesete ne sakriva svoje bujne obline te često 'navlači' provokativne odjevne kombinacije. Televizijska i radijska voditeljica <strong>Amanda Holden</strong> (49) i sama priznaje kako je svjesna da privlači pažnju svojim odvažnim kombinacijama.</p><p>Sada je pozirala u mini suknji s kojom u kompletu ide ista takva majica. Kombinaciju je upotpunila štiklama, naočalama i crvenim noktima. Mnoge svoje pratitelje podsjetila je na sexy sekretaricu. </p><p>- Mogu li raditi s tobom u uredu? No, sumnjam kako ću moći poštovati distancu. Sviđa mi se ova kombinacija, odlično izgledaš - pisali su joj. </p><p>Osim toga, Amanda je ponovno 'zaboravila' odjenuti grudnjak pa su joj provirile bradavice. Obično su je njezini pratitelji znali prozvati kako je degutantna, no sada nije bilo takvih komentara. A voditeljica se na takvo što niti ne obazire.</p><p>Osim što su je nerijetko kritizirali zbog takvih odjevnih kombinacija, ali i zbog toga što je često psovala u live showovima. </p><p>- Ja sam jako otvorena osoba. Svjesna sam sebe same i svega onoga što namjeravam reći. Ponekad se pretvaram kako sam svjesna da sam pretjerala, kao, 'nemam pojma da sam to uopće rekla', ili 'ups, grudi su mi ispale, nisam imala pojma da se to dogodilo' - objasnila je Holden za strane medije. <br/> </p><p> </p><p> </p>