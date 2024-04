Holivudska producentica oplela po Sydney Sweeney: 'Nije lijepa i ne zna glumiti. Zašto je traže?'

Holivudska producentica Carol Baum progovorila je o Sydney Sweeney (26), koja je trenutačno među najpoznatijim glumicama na svijetu. Producentica filma 'Father of the Bride' rekla je kako 'ne shvaća' mladu glumicu. Pogledala je Sydneyjin posljednji film 'Anyone But You', koji ju nije oduševio.

- Htjela sam znati tko je ona i zašto svi pričaju o njoj - rekla je Baum. Dodala je kako je film bio 'negledljiv'. Carol inače radi kao profesorica na Sveučilištu Southern California School of Cinematic Arts te je istaknula da njezini studenti nisu mogli naći razlog zašto je Sydney toliko popularna.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

- Nije lijepa, ne zna glumiti. Zašto je tako zgodna? Nitko nije imao odgovor - rekla je producentica.

Ipak, priznala da je da možda ne bi odbila raditi s njom, ako joj se ukaže prilika za projekt. 'Svi želimo napraviti film i tko bi odustao od filma koji ima zeleno svjetlo? Nitko koga ja znam. Tvoj posao je da se film napravi', rekla je.