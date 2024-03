Sydney Sweeney nosila je istu haljinu kao Angelina Jolie prije 20 godina. Kojoj bolje stoji?

Glumica Sydney Sweeney (26), zvijezda 'Euforije' i 'Bijelog lotosa', nedavno je privukla svu pozornost na crvenom tepihu nakon dodjele Oscara. Jedna od najljepših glumica na svijetu zablistala je u 'vintage' haljini brenda Marc Bouwer. Haljina je bila 'prljavo' bijele boje te je imala dubok dekolte.

Dugu je haljinu iskombinirala jednostavnim nakitom, a svoju kratku bob frizuru je blago ukovrčala. Brojni su glumicu tu večer usporedili s Marilyn Monroe, ali čini se da joj je inspiracija bila druga slavna glumica.

Foto: Danny Moloshok

Ono što su brojni komentirali je to što je legendarna Angelina Jolie (48) nosila istu ovu haljinu 20 godina ranije. Jolie je u ovoj haljini zablistala na dodjeli Oscara 2004. godine, a do danas se to smatra jednim od njezinih najljepših izdanja na crvenom tepihu. Angelina je tada nosila i sličan nakit kao Sydney prije nekoliko dana.

Foto: GILBERT FLORES

Što vi mislite, kojoj glumici bolje stoji ova haljina?