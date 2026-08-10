Sa suprugom Evom i djecom novi dom našao je u kući u Puli. Ima 20-ak soba, šest kupaonica, bazen...
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Holivudski glumac postao je Istrijan! Goran Višnjić kupio vilu u Puli, evo koliko ju je platio...
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Nakon godina provedenih u Los Angelesu i Cornwallu, popularni glumac Goran Višnjić (53) postao je pravi “Istrijan”. Cijela obitelj je, doznajemo ekskluzivno, novi dom pronašla u mirnoj oazi, u velikoj kući u Puli koja, među ostalim, prema našim informacijama, ima 20-ak soba, od kojih 12 spavaćih soba, šest kupaonica, golemi bazen koji krasi tek dio ogromnog dvorišnog prostora prepunog zelenila. Tako su popularni glumac, supruga Eva i djeca novi “holivudski dom” pronašli u najvećem istarskom gradu, gradu u kojem je publici prije sedam godina, u drevnoj Areni, predstavljen film “General” Antuna Vrdoljaka, u kojem Goran Višnjić igra naslovnu ulogu generala Ante Gotovine.
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