Obavijesti

Show

Komentari 19
EKSKLUZIVNO PLUS+

Holivudski glumac postao je Istrijan! Goran Višnjić kupio vilu u Puli, evo koliko ju je platio...

Piše Dijana Marić-Odobašić,
Čitanje članka: 4 min
Holivudski glumac postao je Istrijan! Goran Višnjić kupio vilu u Puli, evo koliko ju je platio...
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Grgo Jelavic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sa suprugom Evom i djecom novi dom našao je u kući u Puli. Ima 20-ak soba, šest kupaonica, bazen...

Admiral

Nakon godina provedenih u Los Angelesu i Cornwallu, popularni glumac Goran Višnjić (53) postao je pravi “Istrijan”. Cijela obitelj je, doznajemo ekskluzivno, novi dom pronašla u mirnoj oazi, u velikoj kući u Puli koja, među ostalim, prema našim informacijama, ima 20-ak soba, od kojih 12 spavaćih soba, šest kupaonica, golemi bazen koji krasi tek dio ogromnog dvorišnog prostora prepunog zelenila. Tako su popularni glumac, supruga Eva i djeca novi “holivudski dom” pronašli u najvećem istarskom gradu, gradu u kojem je publici prije sedam godina, u drevnoj Areni, predstavljen film “General” Antuna Vrdoljaka, u kojem Goran Višnjić igra naslovnu ulogu generala Ante Gotovine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla
JAVILA SE NA TIKTOK-U

Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla

Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su poručili kako će pjevačica nastupati iza ponoći. Tome se protive branitelji, gradonačelnik, ali i mnogi korisnici društvenih mreža
FOTO Ima gaćice, nema gaćice? Nikolina Pišek mamila poglede u poluprozirnom kombinezonu
OPTIČKA ILUZIJA

FOTO Ima gaćice, nema gaćice? Nikolina Pišek mamila poglede u poluprozirnom kombinezonu

Nikolina Pišek blistala je u svilenom kombinezonu s čipkom. Iako je gotovo potpuno otvoren sa strana, teško je bilo odgonetnuti je li se voditeljica odvažila u izlazak otići u potpunosti bez donjeg rublja
FOTO Mirta Šurjak izgledala je zanosno u pripijenoj haljini, a svi su primijetili jedan detalj...
RADNO U DALMACIJI

FOTO Mirta Šurjak izgledala je zanosno u pripijenoj haljini, a svi su primijetili jedan detalj...

Sportska novinarka prošlog je vikenda izvještavala s Maratona lađa i Sinjske alke. Izgledala je zanosno u bijeloj, pripijenoj haljini, a fanovi nisu propustili primijetiti jedan detalj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026