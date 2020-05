Holivudski glumac postao otac u tajnosti, 'ulovili' ga fotografi

Elijah Wood (39), glavni junak filmova 'Gospodar Prstenova', postao je otac prije otprilike tri mjeseca, no on i njegova partnerica, filmska producentica Mette-Marie Kongsved uspjeli su u privatnosti zadržati svaku dodatnu informaciju.

Par se posljednjih mjeseci u javnosti nije pojavljivao, kao ni većina drugih holivudskih parova zbog pandemije koroba virusa, no onda su ih fotografi 'ulovili' u jednoj od šetnji s novorođenčetom.

Još uvijek se ne zna kojeg je spola dijete Wooda i Kongsved, a iako su se maskama probali zaštititi kako od virusa tako i od neželjene pažnje, nisu mogli proći nezapaženo.

Foto: SCLA, SANC

Par se upoznao 2017. godine kada su zajedno radili na filmu 'I Don't Feel At Home In This World Anymore'. Mette-Marie je prije veze s Elijahom bila u braku s producentom i scenaristom Evanom Louisom Katzom (39), no rastali su se godinu prije nego što je upoznala Wooda. On je pak ranije bio u vezi s američkom glumicom i glazbenicom Pamelom Racine (42).