Holivudski glumac prošetao u šlapama, pa urinirao na ulici: 'Što se to njemu dogodilo...?'

Američki glumac Gary Busey (79) zgrozio je javnost nakon što su njegove fotografije kako urinira na ulicama Malibua obišle svijet.

Busey je bio u pomalo zapuštenom izdanju, nosio je široku trenirku i šarenu košulju, šiltericu, a na nogama papuče. Kada je zapazio fotografe, nasmiješio se.

Foto: BENS

- O bože, što se njemu dogodilo - napisao je korisnik na Twitteru.

Ovo nije prvi puta da je glumac 'uhvaćen na dijelu' dok urinira u javnosti. U kolovozu 2022. godine snimljen je kako sjedi na klupi u parku u Malibuu spuštenih hlača.

Foto: BENS

- Gary često sjedi na klupi ispred svoje kuće kako bi meditirao i gledao ocean. Naša jedina pretpostavka je da je, s obzirom na svoje godine, shvatio da ne može na vrijeme doći do kupaonice, što objašnjava što se dogodilo na videu na kojem je on na klupi - objasnio je tada njegov glasnogovornik za Page Six.

Foto: Kathy Hutchins / IPA

Prisjetimo se, Gary je prije dvije godine prijavljen za seksualno zlostavljanje, no sve je optužbe oštro demantirao.

- Nije se ništa dogodilo. Interakcija s dvjema ženama trajala je manje od 10 sekundi. To je sve laž. One su izmislile priču - ispričao je glumac, najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Smrtonosno oružje' i 'Pod opsadom'.