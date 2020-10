Holivudskog glumca Farrella na setu 'Batmana' nisu prepoznali

Početkom rujna su iz produkcijske kuće Warner Bros potvrdili da je snimanje njihovog najvećeg projekta najavljenog za iduću godinu nakratko zaustavljeno zbog korone, ali sada rade 'punom parom'

<p>Na setu filma 'The Batman' glumci nisu prepoznali svog kolegu <strong>Colina Farrella </strong>(44), a da je to on nisu znali ni njegovi mnogobrojni obožavatelji. Neki su čak i komentirali kako ga ni rođena majka ne bi prepoznala. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trailer za novog 'Batmana'</strong></p><p>Farrell u novom filmu o superjunaku tumači zlikovca Oswalda Cobblepota - Pingvina, a napravljena mu je toliko dobra maska da ga se ne može prepoznati. </p><p>U traileru za 'The Batmana' malo tko je primijetio da se radi o njemu, a ovih dana je filmska ekipa snimala scene sprovoda ispred crkve St. George's Hall u Liverpoolu pa su se i sami mogli uvjeriti koliko je maska dobro napravljena. </p><p>Colin je nosio crni kožni kaput, imao je periku na glavi, a promijenili su mu i tjelesnu građu. Glavnog junaka Brucea Waynea - Batmana, tumači <strong>Robert Pattinson</strong> (34).</p><p>Početkom rujna su iz produkcijske kuće Warner Bros potvrdili da je snimanje njihovog najvećeg projekta najavljenog za iduću godinu nakratko zaustavljeno, a sve zbog toga što je jedan član postave zaražen koronom.</p><p>Iako nisu željeli imenovati zaraženog, kako ga se ne bi stigmatiziralo,<i> </i><a href="https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/09/09/robert-pattinson-the-batman-coronavirus" target="_blank">Vanity Fair</a><i> </i>iz pouzdanih izvora saznao je da se radi o Robertu Pattinsonu. Sada ističu da snimanje ide po planu. </p><p> </p><p> </p>