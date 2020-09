Snimanje Batmana se nastavlja

Iako su fanovi Batmana popljuvali glumca Pattinsona, zvijezdu 'Sumrak sage', kada su čuli da će on utjeloviti stripovskog junaka, trailer koji je izašao krajem kolovoza ih je oduševio

<p>Početkom rujna su iz produkcijske kuće Warner Bros potvrdili da je snimanje njihovog najvećeg projekta najavljenog za iduću godinu, Batmana' trenutačno zaustavljeno, a sve zbog toga što je jedan član postave zaražen koronom.</p><p>Iako nije bilo potvrđeno, šuškalo se kako se radilo o glumcu <strong>Robertu Pattinsonu</strong> (34). Snimanje u Hertfordshireu u Engleskoj je bilo pauzirano, a sada se sve vraća u 'normalu' i scene su se ponovno počele snimati, potvrdili su to iz Warner Brosa, pišu <a href="https://www.contactmusic.com/matt-reeves/news/the-batman-resumes-filming-again_6323277" target="_blank">strani mediji</a>. </p><p>Ovo nije prvi put da se snimanje filma moralo zaustaviti. Isto su zbog pandemije korona virusa učinili i u ožujku. Sad su se svi vratili na posao, a izvori bliski glumačkoj postavi tvrde kako je ostalo još svega nekoliko scena koje još nisu snimljene. </p><p>'The Batman' u distribuciji Blitza, u kina bi trebao doći u listopadu 2021. godine, u 3D, 2D i IMAX formatima, ali ne zna se hoće li im obustava snimanja zbog korone u konačnici pomrsiti planove.</p><p>- Svi smo se nadali da ćemo se što prije vratiti poslu i bilo je užasno što smo morali opet zaustaviti snimanje svega tri dana nakon što smo ga započeli - rekao je član postave. U kolovozu je scenarist <strong>Mattson Tomlin</strong> (30) tvrdio kako sigurno neće biti kašnjenja, ali tada nije znao da će se ekipa sa seta morati 'odmarati' dva tjedna jer je netko bio pozitivan na koronu.</p><p>Iako su fanovi Batmana popljuvali glumca Pattinsona, zvijezdu 'Sumrak sage', kada su čuli da će on utjeloviti stripovskog junaka, trailer koji je izašao krajem kolovoza 'začepio' im je usta. Službeni trailer je, kako pišu, mističan i fantastičan. Ovaj Batman će biti najmračniji do sada, što se u najavi vidi kroz glazbu i kadrove. Trenutačno je to najiščekivaniji film godine.</p>