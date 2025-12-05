Hollywoodski skandal u Tokiju: Glumac iz 'Emily u Parizu' pod teškim optužbama zbog droge

Američki glumac i dramatičar Jeremy O. Harris (36), poznat po ulozi u seriji 'Emily in Paris', trenutačno je u pritvoru u Japanu, nakon što su ga vlasti uhitile 16. studenog u zračnoj luci na otoku Okinawa.

Foto: Boesl

Carinski službenici u njegovoj su prtljazi, prema navodima, pronašli 0,78 grama kristalića, za koje se vjeruje da sadrže sintetički narkotik MDMA. Nakon toga je protiv njega podignuta kaznena prijava, a slučaj je proslijeđen tužiteljstvu radi formalnog pokretanja postupka.

Harris je u Japan stigao kao turist, letio je preko Ujedinjenog Kraljevstva i Tajvana. Kako je policija potvrdila, on se u ovom trenutku nalazi u pritvoru u gradu Tomigusuku, na Okinawi.

Poznat je i po svom uspjehu izvan TV-serija, kao autor drame Slave Play, koja je 2019. debitirala na Broadwayu i osvojila brojne nominacije.

Foto: Hubert Boesl

Po japanskim zakonima, čak i male količine zabranjenih supstanci tretiraju se vrlo ozbiljno, što znači da se optuženima ne garantira blaga kazna. Kompletna pravna procedura u ovom slučaju imati će veliku važnost za daljnji ishod.