Obavijesti

Show

Komentari 1
ISTRAGA U TIJEKU

Hollywoodski skandal u Tokiju: Glumac iz 'Emily u Parizu' pod teškim optužbama zbog droge

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Hollywoodski skandal u Tokiju: Glumac iz 'Emily u Parizu' pod teškim optužbama zbog droge
3
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Američki glumac Jeremy O. Harris završio je u pritvoru nakon što su japanski carinici u njegovoj prtljazi pronašli tragove MDMA-a

Američki glumac i dramatičar Jeremy O. Harris (36), poznat po ulozi u seriji 'Emily in Paris', trenutačno je u pritvoru u Japanu, nakon što su ga vlasti uhitile 16. studenog u zračnoj luci na otoku Okinawa.  

2022 Cannes Film Festival
Foto: Boesl

Carinski službenici u njegovoj su prtljazi, prema navodima, pronašli 0,78 grama kristalića, za koje se vjeruje da sadrže sintetički narkotik MDMA. Nakon toga je protiv njega podignuta kaznena prijava, a slučaj je proslijeđen tužiteljstvu radi formalnog pokretanja postupka.  

Harris je u Japan stigao kao turist, letio je preko Ujedinjenog Kraljevstva i Tajvana. Kako je policija potvrdila, on se u ovom trenutku nalazi u pritvoru u gradu Tomigusuku, na Okinawi.  

Poznat je i po svom uspjehu izvan TV-serija, kao autor drame Slave Play, koja je 2019. debitirala na Broadwayu i osvojila brojne nominacije.  

Jeremy O Harris - 76th Cannes Film Festival
Foto: Hubert Boesl

Po japanskim zakonima, čak i male količine zabranjenih supstanci tretiraju se vrlo ozbiljno, što znači da se optuženima ne garantira blaga kazna. Kompletna pravna procedura u ovom slučaju imati će veliku važnost za daljnji ishod.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa
OPET ZAVODI

FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa

Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem je pokazala kako u večernjim satima gleta zidove, stojeći na lojtri u skinny trapericama, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog
Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'
DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025