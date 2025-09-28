Obavijesti

Show

Komentari 2
OGLASILA SE NJENA MAJKA

Honey Boo Boo imala nesreću! 'Moglo je i puno gore završiti'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Honey Boo Boo imala nesreću! 'Moglo je i puno gore završiti'
4
Foto: John Nacion/PRESS ASSOCIATION

June Shannon, majka Alane Thompson, objavila je snimku na Instagramu u kojoj je objasnila da se neporezni vozač zabio u auto njezine kćeri. Udario je u suvozačka vrata te da je njena kći završila u bolnici

Alana Thompson (20), mnogima poznatija kao 'Honey Boo Boo' koja se proslavila u showu 'Toddlers & Tiaras', bila je u prometnoj nesreći. Vijest o tome objavila je njezina majka June Shannon na svojem Instagramu. U snimci je ispričala kako je Alana izlazila s prilaza kuće u Denveru kada je na njen auto naletio drugi. 

- Netko nije obraćao pozornost i udario ju je - rekla je June te dodala kako na toj cesti 'uvijek prebrzo voze'. U snimci je istaknula i da je Alana imala 'sreće' jer je 23-godišnjak koji ju je udario autom priznao da je vozio prebrzo te da nije obraćao pozornost na to što se događa na cesti. 

New York: Poznati na proslavi 12. sezone serijala Bridezillas
Foto: John Nacion/PRESS ASSOCIATION

- U svakom slučaju, Alana je dobro. Auto je udario suvozačka vrata tako da je moglo biti i puno gore. Bila je u bolnici, bole ju leđa i ima glavobolju, a mi idemo u Denver kako bismo je posjetili - poručila je. 

June je u opisu objave napisala i kako ne voli živjeti toliko daleko od svoje kćeri, te otkrila kako je reagirala kada je saznala za nesreću. 

Los Angeles: Zvijezde reality showa Honey Boo Boo pozdravile obožavatelje
Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

- Kada vas nazovu... trbuh kao da mi je propao, i sve što čuješ je da netko viče - napisala je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Je li ovo kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao je pravu buru među pratiteljima
NOVI VAL ŠPEKULACIJA

Je li ovo kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao je pravu buru među pratiteljima

Otkad je belgijski novinar priznao da s proslavljenom atletičarkom ima otvoren brak, njihov odnos stalno je pod povećalom javnosti. Najnovija fotografija na njegovu Instagramu ponovno je pokrenula šuškanja
'Auto je zvijer, kao i ti': Meri Goldašić kupila si je Mercedes!
OSTVARILA SAN

'Auto je zvijer, kao i ti': Meri Goldašić kupila si je Mercedes!

No put do ovog nije bio jednostavan. Prošle godine na konferenciji 'Beep Up' pod geslom 'Bez brige - poduzetnički je griješiti' otvoreno je govorila o teškim financijskim trenucima
Ljubav im je počela u 'Životu na vagi', sad se vjenčali! Na svadbi bili i njihovi prijatelji iz showa
EVO KAKO JE IZGLEDALO SLAVLJE

Ljubav im je počela u 'Životu na vagi', sad se vjenčali! Na svadbi bili i njihovi prijatelji iz showa

Mislav Vlašić i Silvija Temšić su se vjenčali! Zaljubili su se u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi', a zaručili u srpnju prošle godine. Na slavlje njihove ljubavi došli su Marijana Batinić, Edin Mehmedović, Nina Bandić, Mislav Šepić, Goran i Ljube Bartulović...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025