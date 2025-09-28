Honey Boo Boo imala nesreću! 'Moglo je i puno gore završiti'

Alana Thompson (20), mnogima poznatija kao 'Honey Boo Boo' koja se proslavila u showu 'Toddlers & Tiaras', bila je u prometnoj nesreći. Vijest o tome objavila je njezina majka June Shannon na svojem Instagramu. U snimci je ispričala kako je Alana izlazila s prilaza kuće u Denveru kada je na njen auto naletio drugi.

- Netko nije obraćao pozornost i udario ju je - rekla je June te dodala kako na toj cesti 'uvijek prebrzo voze'. U snimci je istaknula i da je Alana imala 'sreće' jer je 23-godišnjak koji ju je udario autom priznao da je vozio prebrzo te da nije obraćao pozornost na to što se događa na cesti.

Foto: John Nacion/PRESS ASSOCIATION

- U svakom slučaju, Alana je dobro. Auto je udario suvozačka vrata tako da je moglo biti i puno gore. Bila je u bolnici, bole ju leđa i ima glavobolju, a mi idemo u Denver kako bismo je posjetili - poručila je.

June je u opisu objave napisala i kako ne voli živjeti toliko daleko od svoje kćeri, te otkrila kako je reagirala kada je saznala za nesreću.

Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

- Kada vas nazovu... trbuh kao da mi je propao, i sve što čuješ je da netko viče - napisala je.