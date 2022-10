Houdek odgovorio pratiteljici: 'Ljudi kod nas vjeruju da svatko tamnoput sjajno pjeva. E pa ne'

Nakon što je optužio članove žirija Supertalenta da 'govore hrpu gluposti', pjevač Jacques Houdek (41) odgovorio je sada i pratiteljici koja mu je prigovorila jer je u svom komentaru naglasio da je natjecateljica Supertalenta, čiji je nastup po Jacquesovom mišljenju neopravdano puno oduševio žiri, bila tamne boje kože.

- Od svog teksta, komentara bio ispravan ili ne, moram prokomentirati riječ 'tamnoputa'... Jednostavno imenovati curu ili spomenuti odakle dolazi...sve ostalo je nepotrebno! - napisala je pratiteljica, a pjevač joj je brzo odgovorio na komentar.

Foto: Facebook/screenshot

- Ne. Upravo je važno bilo podvući tamnoputa. Zašto? Pa zato, jer ljudi kod nas (pa i tzv 'profesionalci') vjeruju da svatko tko je tamne boje kože automatski sjajno i pjeva. A to nije istina - napisao je Houdek te dodao:

- Cura je slatka, draga, ima tužnu životnu priču, blabla... Ok. Ima prosječan glas i talent, daleko je to od supertalenta. I zato je svako snebivanje i oduševljenje nekog člana žirija, koji bi tu trebao biti meritoran - nepotrebno i to je ono što sam ja napisao.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Inače, pjevač je prethodno komentirao nastup pjevačice Digne Mbepere podrijetlom iz Tanzanije.

- Supertalent? Hm. Joj, joj.... Nemrem. Količina oduševljenja dijela 'stručnog' žirija pjevanjem ove tamnopute 'vokalistice' je upravo nevjerojatna. Skoro nevjerojatna kao i količina gluposti koje su u stanju izgovoriti ponekad - napisao je na svom Facebook profilu. Djevojka je nastupila u četvrtoj epizodi nove sezone 'Supertalenta' i od žirija dobila samo komplimente.

Izvedbom pjesme 'I Will Always Love You' dokazala je, kako su joj rekli, da joj je mjesto na pozornici. Fabijan Pavao Medvešek istaknuo je koliko je njezina izvedba bila lijepa, dirljiva i posebna te se uz Davora Bilmana složio da ponovno želi čuti Dignu u sljedećem nastupu. Martina Tomčić poručila joj je da su suze dobre jer nas mogu izliječiti te da ima talent koji je ovom showu potreban. Hodek se sa žirijem nikako nije složio.

- To se dogodi, kad u panelu sjede neki ljudi koji, jednostavno, ne znaju. Pjevanje nije - tu i tamo pogoditi visoki ton. Malecka je slatka, ali doista nije ništa posebno... Koliko samo mi imamo boljih, daaaaleko boljih mladih pjevača i pjevačica... Ovo stvarno nije bilo ništa posebno. Loš pokušaj imitacije Whitney Houston. A onda još i pjesma “I will always love you”... joj, mene joj! Karikirano, nesigurno, traljavo... Umjetnički i tehnički nikakvo. Amaterski - pojasnio je Jacques. Dodao je kako je 'Supertalent' emisija u kojoj se traži 'super' talent pa da mora ima neka posebna mjerila, kriterije...

Foto: Nova TV

