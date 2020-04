Houdek: 'Živim na selu. Nisam baš netko tko spava na novcu'

Hrvatsko društvo skladatelja za svoje redovne i pridružene članove osiguralo je 550 tisuća kuna prve pomoći. Riječ je o glazbenicima koji su zbog pandemije korona virus i potresa ostali bez stalnih primanja, a na popisu je, između ostalih, Jacques Houdek (39).

U intervjuu za jutarnji show Radio Dalmacije pjevač je otkrio što trenutno radi u samoizolaciji, a osvrnuo se i na brojne komentare pratitelja koji su ga napali nakon što je uzeo novčanu pomoć u iznosu od pet tisuća kuna.

- Živim na selu, u kući, pa uvijek imaš nešto za raditi, nikad ti nije dosadno. Naposljetku, imam dvoje djece pa sam se bavio i s njima, crtali smo, pisali, igrali se. Sad se bavim uređenjem prednjeg vrta, a kako su malo popustile mjere, onda nam čak i vrtlar može doći. Na pristojnoj distanci možemo odlučiti gdje koji čempres, a gdje borić dolazi. Malo se pripremamo za ljeto - rekao je Houdek i dodao:

- Daleko od toga da glazbenici u Hrvatskoj ne žive bolje od prosjeka, opet uzimam neki prosjek glazbenika, ali isto tako jako daleko od toga da smo mi bogati ljudi. Postoji nekoliko glazbenika koji su dotaknuli nekakve sfere, koji imaju dugogodišnje karijere, koji su uspjeli osigurati se u tom dugom stažu. Većina ljudi ipak ne posjeduje ni stan ni kuću. Neki ne posjeduju ništa. Evo, ja konkretno živim najnormalniji, najklasičniji, najprosječniji život i nisam baš netko tko spava na novcima - otkrio je Jacques za Radio Dalmaciju.

Odmah nakon što je lista objavljena pojavila su se i brojna nagađanja, a pjevač se našao na meti hejtera koji smatraju kako ne zaslužuje pomoć s obzirom na to da glazbenici zarađuju puno više od prosječnog hrvatskog državljanina..

- To nije socijalni fond. To je fond HDS-a, čiji sam ja redovni član. Mene je zaboljelo što je to prikazano kao da sam uzeo iz nekog fonda koji je namijenjen hrvatskom narodu ili socijalno ugroženima. Bilo je ružno prikazano kao da sam dobio pola milijuna kuna i onda sam ja to demantirao jer je realnost da sam dobio pet tisuća kuna, a znamo koliko to vrijedi u današnje vrijeme - rekao je glazbenik.

