Houra objavio rijetke obiteljske fotke: 'Direktorica naše firme'

Glazbenik Jasenko Houra (61) objavio je na društvenim mrežama rijetke obiteljske fotografije koje su nastale na proslavi rođendana njegove najmlađe kćeri Dore.

- Proslava Dorinog 23. rođendana, kao i nove funkcije direktorice naše nove obiteljske firme, Houra grupa - napisao je Jasenko uz objavu na Instagramu.

Jasenko i njegove kćeri pozirali su ispred pastelne torte s leptirima. Brojni Hourini obožavatelji zaželjeli su Dori sve najbolje povodom rođendana.

'Čestitke prelijepoj slavljenici, ali jednako i dragim roditeljima! 'Sretno', 'Veliki pozdrav obitelji', 'Sretan rođendan slavljenici, a tebi veliko i iskreno hvala na hitovima uz koje smo odrastali, zaljubljivali se, veselili se, tugovali' - pisali su.

Houra i njegova supruga Dianne imaju troje djece, uz Doru još i kćer Marijanu te sina Ivana Brunu. Njegova najmlađa kći Dora studira odnose s javnošću, najstariji sin Bruno bavi se građevinom, a Marijana agronomijom.

Podsjetimo, javnost je nedavno šokirala vijest o raspadu Prljavog kazališta. Dugogodišnji bubnjar Tihomir Fileš i član prve postave glazbenika iz Dubrave zaštitio je prava na ime benda, kao i, navodno, na još neke pjesme. Sve je potvrdio i vođa Prljavog kazališta Houra, bez kojeg ovakvih uspjeha i dugotrajnosti vjerojatno ne bi ni bilo.

- Nisam imao pojma da je on to zaštitio, a to je napravio prije nekoliko godina. No ne brinem zbog toga, pa ne može čovjek baš hodati cestom i samo se upisivati, pa trebat će se tu valjda nešto i dokazati. Ili netko misli da novac od tantijema od, primjerice, ‘Ruža Hrvatska’ ne bi trebao ići mojoj djeci ili nekom drugom? - rekao nam je Jasenko.

