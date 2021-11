Cijeli život radio je kao liječnik, u mirovinu je otišao godinu prije i dobio je 1.200 kuna. Tad smo po doma skrivali račune od njega, da ne vidi koliki su, koliko stvarno košta život, rekao je gitarist i pjevač Prljavog kazališta, Jasenko Houra (61), za portal mirovina.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Govorio je i o strahu koji je primijetio u trenutku kad je njegov otac otišao u mirovinu. Houru smeta bahatost društva u kojem 'ne postoji nitko osim njih’, a kako kaže, sve je to do odgoja koji kreće od doma.

- Ako vide bahatost kod mene, i oni će biti takvi. Ako vide da to ne prihvaćam, neće ni oni. Moraš im biti primjer, da se ugledaju na tebe. Koliko god sam mogao, trudio sam se pomagati. Iz takve kuće sam došao, liječničke, humanističke… Ako to moja djeca nisu vidjela, ako im te vrijednosti nisam usadio, onda je to poraz mene kao roditelja. Vjerujem da jesam. Mladalačkih gluposti uvijek može biti, ne mogu ih zbog toga kažnjavati - ističe.

Smeta ga što smo kao društvo upali u svijet materijalizma i ne znamo se ponašati.

- Možda nas spase generacije koje dolaze. U toj novoj djeci ima tvrdoglavosti i ponosa. Budu li se znali suprotstaviti ovome 'niste platili…', odluče li sve vratiti natrag, vratit će nas i u normalan život. Do tad ćemo i dalje gledati loše vijesti, imati nenormalne percepcije - zaključio je Jajo.