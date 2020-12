Onima koji prate filmove i serije na filmskim platformama HBO i Netflix, sigurno su barem jednom zapazili ime hrvatskog snimatelja Igora Martinovića. Bivši student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu već godinama radi u Americi, gdje je ostvario respektabilnu snimateljsku karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO: Cruise postao kaskader

Snimio je film “Čovjek na žici” redatelja Jamesa Marsha koji je osvojio Oscara 2009. za najbolji dugometražni dokumentarni film, kao i BAFTA-u te niz drugih nagrada. Zadnjih nekoliko godina Igor radi s Errolom Morrisom, legendarnim redateljem s kojim je snimio Netflixovu seriju ”Wormwood” te dokumentarne filmove “My Psychedelic Love Story” i “American Dharma”.Martinović je nominiran i za nagradu Emmy za snimateljski rad na Netflixovoj “Kuća od karata” te za rad na dokumentarcu o Nini Simone “What Happened Miss Simone?”.

Dobitnik je American Cinematographers Award 2017. za snimateljski rad na HBO seriji “The Night Of” / “Kobna noć“. Igorov zadnji projekt u narativnom polju je HBO serija “The Outsider” / ”Autsajder” na kojoj je radio kao snimatelj te redatelj jedne od epizoda. Zahvaljujući producentskoj kući Restart, prošli petak održao je dvosatno predavanje preko YouTubea, a razgovor s njim vodio je naš nagrađivani redatelj dokumentaraca Nebojša Slijepčević.

Već na početku razgovora rekao je da u Americi, kad je o snimanju filmova riječ, situacija vrlo loša.

- Nažalost, zbog pandemije sve je jako neizvjesno. Trenutačno se u New Yorku jako puno snima i radi, ali ne zna se što će biti dalje. U Los Angelesu je najavljeno da sve produkcije staju od 7. prosinca. Filmski radnici u L.A.-u su svrstani u neophodna zanimanja i imali smo pravo raditi i kad drugi nisu smjeli, no sad zbog pandemije sve se otkazuje i u Hollywoodu - kaže.

Ipak, danas se Martinović ne mora brinuti za egzistenciju. Poznato je ime u filmskom svijetu i vrhunski redatelji ga sami zovu na projekte. No, kako kaže, još nije snimio igrani film za koji bi mogao reći da je sretan i da stoji iza svog rada.

- Volio bih napraviti jedan odličan igrani film, a to još nisam napravio. Radio sam puno igranih, ali nikad nisam rekao: ‘To je to’. Volim raditi i s mlađim redateljima jer donose nove ideje. Ali zanimljivo, život mi se promijenio nakon što me agentica poslala na razgovor za snimanje TV serije koju uopće nisam htio raditi. Inzistirala je da odem na razgovor i nisam dobio posao. Ali je u komisiji sjedio čovjek koji tijekom tog intervjua nije progovorio ni riječi. Upravo je on dao moje ime Davidu Fincheru i tako sam došao na set ‘Kuće od karata’. Pomogao mi je čovjek kojeg se ni ne sjećam, a ne znam koliko puta sam kucao na vrata i nisam uspio doći do redatelja s kojima sam želio raditi - dodaje Igor.

U početku nije bio u situaciji odbijati poslove, pa je radio i obične televizijske reportaže.

- Ma bilo je takvih poslova u kojima doslovno nisam morao raditi ništa, sve se simalo samo. Bilo je poslova koji mi se nisu sviđali, ali čak i tad sam uvijek nešto naučio. Ako ništa drugo, kako komunicirati s osobom koju snimam. A onda sam rekao ‘dosta’. I bilo je gadno. Živio sam na egzistencijalnom rubu, ali sam odlučio da moram neke poslove odbiti - ističe Martinović.

Nije nimalo razmišljao kad su mu ponudili da radi dokumentarce o Nini Simone, Bruceu Springsteenu i Keithu Richardsu niti je pitao tko je redatelj. No imao je mnogo dvojbi kad mu je slavni redatelj Errol Morris, s kojim često surađuje, ponudio da snima njegov dokumentarac “American Dharma” o Steveu Bannonu, ultradesničaru i političkom strategu.

- Jako sam se dvoumio i dugo razgovarao s Morrisom je li pametno da radi dokumentarac o čovjeku koji je stvorio Donalda Trumpa. Film nije dobro prošao kod publike. No sad već radimo na novom dokumentarcu, o psihijatru Timothyju Learyju koji je prvi počeo eksperimentirati s LSD-jem 60-ih. O njemu će pričati Joanna Harcourt-Smith, s kojom je bježao po svijetu kad ga je Nixon proglasio neprijateljem države. Za nju se sumnjalo da je vladin pijun - najavio je Martinović.