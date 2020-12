Godina na izmaku po mnogočemu je ostavila trag na sve aspekte života te je bila puna snažnih emocija. Ono što smo gledali na Netflixu u Hrvatskoj otkriva puni spektar raspoloženja i 'koktel' emocija korisnika. Zahvaljujući bogatom izboru zabavnog sadržaja poput dokumentarnih filmova, reality TV-a, romantike, SF-a i komedije, smijali smo se i plakali, bili prestrašeni, otkrivali nove svjetove te imali priliku učiti kao i putovati.

Slijedi pregled trendova što se gledalo na Netflixu u Hrvatskoj u 2020. godini - neki razumljivi, a neki sasvim neočekivani izbori.

Broj sati gledanja omiljenih svjetskih filmova i serija, uključujući hvaljeni originalni Netflix sadržaj u Hrvatskoj udvostručio se u 2020. u usporedbi s prošlom godinom. Tijekom 2020. godine na listi najpopularnijih žanrova izmjenjivali su se drama i komedija, odražavajući uspone i padove u godini punoj emocija, dok se na treće mjesto smjestila nezaobilazna akcija. Žanrovi s ovogodišnjim najvećim povećanjem gledanosti u odnosu na prošlu godinu bili su: fantasy, romantika te animirani filmovi i serije.

Maštali smo fantastične nove svjetove: tražili smo drugačiju stvarnost, nove i neistražene svjetove ograničene samo maštom, čime je gledanost žanra fantasy povećana za više od četiri puta u 2020. u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući serijama kao što su 'Ukleta', 'Locke & Key' i 'The Letter for the King' te serijalu 'Čudesne zvijeri'.

Uživali smo u sadržaju iz svih krajeva svijeta: ništa nas nije moglo spriječiti da otputujemo zahvaljujući zanimljivim pričama glavnih junaka na malim ekranima. Gledatelji u Hrvatskoj imali su prilike pogledati najgledanije naslove ne-engleskog govornog područja kao što su: španjolska kriminalistička serija 'Kuća od papira' koja je ušla na dnevnu Top 10 listu u čak 92 zemlje, uključujući i Hrvatsku, njemačka povijesna ratna serija 'Barbari' koja se na istoj listi našla u 91 zemlji te južnokorejski film o zombijima '#Živ' koji je ušao na dnevnu Top 10 listu u 90 zemalja.

Smijali smo se: kao što je svima poznato smijeh je najbolji lijek i zaista najbolji način da se odmorite na kraju dana. Neki od najpopularnijih naslova u Hrvatskoj koji su nas nasmijali do suza su filmovi 'Blagdanski par', 'Hubie spašava Noć vještica' i 'Što muškarci vole' te serije 'Emily u Parizu', 'Svemirske snage' i 'Spolni odgoj'.

Voljeli smo: još je Vergilije zaključio da ljubav pobjeđuje sve. Ona može postići ono što nijedna druga vrlina ne može i zato smo uživali gledajući romantične filmove kao što su 'Poljubi me ponovno', 'P. S. Još uvijek te volim', 'Misija: Djed Božićnjak', 'Princezina zamjena 2', 'Zajamčena ljubav', ali i serije poput 'DASH & LILY' koji su dobili ljubav i pažnju korisnika, čime se gledanost ovoga žanra povećala za skoro dva i pol puta u 2020. u usporedbi s godinom ranije.

Animirani filmovi i serije nisu samo za djecu: osim što obogaćuju svijet drugačijim pogledom na život, omogućuju odraslim osobama povezivanje sa svojim unutarnjim klincem. Stoga niti ne čudi što se zahvaljujući serijama 'Zeusova krv', 'Castlevania', 'Digitalni ugljik: U novom tijelu' te 'Sedam smrtnih grijeha: Znakovi svetog rata' i filmovima 'Pokémon: Mewtwo uzvraća udarac – Evolucija' i 'Spirited Away' gledanost ovoga žanra povećala za više od dva puta u ovoj u odnosu na prošlu godinu.

Igrali smo se: poznati kao jedna od najsportskijih nacija na svijetu, ove godine nismo se uspjeli puno vremena baviti sportskim aktivnostima na otvorenom. Zato smo sportske filmove i serije gledali na malim ekranima: Posljednji ples o košarkaškoj legendi Airu Jordanu u kojem se pojavljuje i Toni Kukoč poznat po nadimku 'Konobar'. Jedan od najupečatljivijih projekata Netflixa povezanih sa sportom je Damin gambit nakon čijeg prikazivanja se naglo povećao interes i želja za šahom uopće.

Podaci se temelje na razlici ukupnog broja sati gledanja korisnika Netflixa u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do studenog 2019. u odnosu na razdoblje siječanj - studeni 2020. godine.