Hrvat kuhao za Nicole Kidman u Veneciji: 'Voli se rugati na svoj račun i obožava hrvatsku hranu'

Šansa za ostvarenje sna je ta koja čini život zanimljivim, pričao je brazilski pisac Paulo Coelho, a takve šanse pružile su se našem proslavljenom chefu iz Ploča. Danijel Štrbić živi svoj san svakoga dana kuhajući najukusnija jela, koja su se našla i na tanjurima svjetskih zvijezda. Trenutačno radi na motornoj jahti vlasnika produkcijske kuće Eagle Pictures i do 7. rujna brinut će da face Venecijanskog filmskog festivala dobro jedu, a ovih dana dobro se najela i slavna Nicole Kidman.

- Ona je izuzetno prijateljski nastrojena, zaje*antica je, voli se rugati na svoj račun, puno je smijeha s njom - priča nam ekskluzivno chef.

Otkrio nam je da američka glumica voli jastoge, škampe, hlapove i da joj hrvatska kuhinja jako godi.

- Najviše joj se sviđa način pripreme naše hrane. Rekla je: 'Bila sam svugdje, probala sve i svašta, ali hrvatska hrana mi ima poseban touch' - prepričava nam Danijel.

Foto: Ploče Online

Njegov jelovnik isprobao je i jedan od najboljih redatelja Francis Ford Coppola, a i sam se okušao u pripremi ćevapa.

- Ford Coppola je rekao da je bio davnih godina u Dubrovniku i da je jeo sarajevske ćevape pa je imao želju da mu ih napravim. Napravio sam mu ih, čak je došao u kuhinju gledati i zarolao ih je dva-tri - priča nam.

I sam Štrbić priznaje da nije mogao vjerovati da će ovako izgledati njegova profesionalna karijera i da će s najvećim svjetskim zvijezdama biti na 'ti'.

- Kidman i Ford Coppola su mi ostavili dojam kao da ih poznajem čitav život. Bez iti malo problema, lijepo se jave... Oni na kraju dana jedu i piju kao i svi mi, samo su veće zvijezde. Tako se onda treba i ponašati prema njima i oni to prihvate. Ako vide da si nervozan, da se bojiš, onda i oni drže distancu - govori nam chef.

Foto: Privatni album

U gostima mu je bio i otac Angeline Jolie, Jon Voight, a ovih dana očekuje dolazak jednog od omiljenijih mu glumaca Kevina Costnera.

- Coppola je tu bio pet dana. Svaki dan smo pričali, dogovarali se što ćemo spremati za jesti. Skupa smo nazdravljali - priča nam Danijel o scenama iz snova.

- Svi koji dođu ovdje se osjećaju opušteno. Maknu se od 'crvenih tepiha' i ponašaju se kao da su kod kuće. Sve je zaštićeno, nema paparazzija. Ljudi se raskomote, hodaju u pidžami - kaže.

Foto: Privatni album

Iza njega su godine rada koje su ga dovele do toga da zvijezde prema njemu imaju prijateljski odnos i da uživaju u njegovim tanjurima. Veliku zahvalnost duguje prof. Markiši Majstoroviću koji je prepoznao njegov kulinarski talent, a potom je 2010. godine postao prvak Hrvatske, što mu je pružilo dodatnu motivaciju.

- Dok sam radio u restoranu Laganini na Palmižani s Hrvojem Zirojevićem kuhali smo za našeg Luku Modrića, za Karabatića, Beyonce... To su bili početci. Tada je postojala trema, bio sam mlad. Ruke su mi drhtale, bilo me strah kako će to izgledati, ali kada počneš vladati s namirnicama, kada si siguran da će biti dobro, onda strah nestane. Primiš se toga posla, nije bitno što se vani događa, znaš kada hrana ide vani i to kao pjesma izlazi - prisjetio se chef.

Majka je presretna što joj sin uspješno plovi morima, a veliku podršku uvijek je imao i od oca. Koliko god mu teško pada odvojenost od obitelji, Danijel priznaje da ne žali što je krenuo upravo ovim putem.

- Ima puno stresa, ali moraš u glavi biti skoncentriran. Nisam doma po sedam mjeseci, malenu kćer nisam vidio četiri mjeseca. Vuče me i to, da radim za nju, da će joj sutra biti bolje - zaključio je.