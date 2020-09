Hrvati napravili kaos u Zadruzi: Dovodio si mi nemoralne cure u stan koji sam ja plaćala 3500 kn

Nakon što je manekenka priznala kako ju je Fran fizički zlostavljao, Hublin je u posljednjoj emisiji otkrila kako je radila dva posla dok se njezin partner izležavao u stanu

<p>Četvrta sezona kontroverznog showa 'Zadruga' počela je burno. U središtu skandala ponovno su se našli Hrvati, bivši ljubavnici <strong>Paula Hublin</strong> (21) i <strong>Fran Pujas</strong> (22). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Iako je prošlo tek deset dana otkako su ušli u reality, Paula i Fran ne prestaju iznositi 'prljavi veš' pred milijunima gledatelja. Nakon što je manekenka priznala kako ju je Fran fizički zlostavljao, Hublin je u posljednjoj emisiji otkrila kako je radila dva posla dok se njezin partner izležavao u stanu.</p><p>- Bio je sa mnom jer sam mu kuhala i prala. Radila sam dva posla kako bi nam plaćala stan svaki mjesec oko 3.500 kuna. Varao si svaku djevojku, ološu jedan. Zgazit ću te do kraja i uništit. Moja majka nikada nije podržavala našu vezu - vikala je Paula i dodala:</p><p>- Osjećala sam se jako loše i otišla u bolnicu u Varaždin. Nije me niti nazvao i pitao kako se osjećam. Prijatelj mi je idućeg dana otkrio kako je u našem stanu spavala jedna nemoralna djevojka. Taj stan sam ja plaćala, a on je dovodio druge žene. Gadiš mi se - kaže. </p><p>Fran je potvrdio kako je u zajednički stan doveo jednu djevojku, a Pauli nije rekao jer je, kako kaže, psihopat koji mu je svakodnevno provjeravao poruke na Instagramu i kontrolirao život. </p><p>- Ta djevojka je došla u stan i spavala u krevetu s našim prijateljem. Znaš i sama da te nikada nisam prevario nego sam se bojao da ćeš burno reagirati. Ništa nije bilo između nas - pravdao se Fran. </p>