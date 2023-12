Hrvati su i dalje ludi za Prijović! U top 10 pjesama pola je njenih

Najrelevantnija ljestvica slušanosti Billboard pokazuje glazbeno stanje nacije i ovog tjedna. Od hrvatskih izvođača se na njoj našao samo jedan, ali zato ima Aleksandre Prijović. Popularnost joj ne prestaje rasti ni nakon održanih pet uzastopnih koncerata u Areni Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandra Prijović plakala u Areni Zagreb

Pokretanje videa ... sve suze aleksandre prijović | Video: 24sata/Video

Kontroverzni izvođač na drugom mjestu

Na prvo mjesto vratio se Prijovićkin mega hit 'Dam, dam, dam' koji je objavljen u šestom mjesecu i samo na YouTubeu broji preko 50 milijuna slušanja. Na ljestvici od 25 najslušanijih pjesama, Aleksandra ima ukupno devet svojih, a osam ih je s albuma 'Devet života' objavljenog prije pola godine.

Foto: Extra FM/Mario Poje

U TOP 5, uz dvije Aleksandrine pjesme, našle su se dvije strane i to božićne. Kultni hitovi 'All I Want For Christmas Is You' i 'Last Christmas' nikad ne dosađuju. A izgleda kako Hrvatima nije dosadan ni kontroverzni srpski izvođač Desingerica čija se pjesma 'CCokolada' našla na drugom mjestu.

Prevladava trap

U TOP 10 su još pjesme 'Pismo' repera Raste i 'Ruzmarin' koji je duet Sanje Vučić i popularnog Nuccija. Na 12. mjestu smjestio se dvojac Jala Brat i Buba Corelli u suradnji s Baby It's Pablo i njihova pjesma 'Padam'. U nastavku se nalazi još Prijovićke, Coby, Breskvica, Cunami Flo, ali i Brenda Lee sa svojom božićnom pjesmu.

Na predzadnjem mjestu je Sajfer i njegov 'Karneval II' i tek na posljednjem, 25. mjestu, je hrvatski predstavnik. Grše i njegov hit 'Mamma Mia' jedva su završili na ovoj ljestvici.