OD DRAME DO HORORA

Hrvati su najviše gledali ovih 10 filmova na HBO-u zadnjih tjedan dana: Koji ste propustili?

Foto: HBO

HBO je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova. Od drame do horora, ovo su najgledaniji naslovi.

Pogledajte najnoviju listu najpopularnijih filmova na HBO-u u Hrvatskoj i odaberite koje naslove ćete gledati u idućem filmskom maratonu.

1. Weapons

Ovaj psihološki horor prati zajednicu nakon što sva djeca iz jednog razreda, osim jednog, misteriozno nestanu iste noći u isto vrijeme. Glavne uloge tumače Julia Garner i Josh Brolin, dok režiju potpisuje Zach Cregger. Film istražuje tjeskobu, paranoju i nepoznate prijetnje koje razdiru malu zajednicu.

SAD, 2025., Horor

2. Challengers

Sportska drama s Zendayom u glavnoj ulozi donosi priču o bivšoj tenisačici i trenerici koja svog supruga pokušava vratiti na pobjednički put kroz niželigaški turnir, gdje se susreće s bivšim prijateljem i njezinim bivšim dečkom. Intenzivne emocije, ljubavni trokuti i napetost na terenu. 

SAD, 2024., Sport, Drama

3. The Next Three Days

Napeti triler o mužu (Russell Crowe) koji pokušava dokazati nevinost svoje supruge optužene za ubojstvo. Kada svi dokazi govore protiv nje, odlučuje se na očajnički plan – bijeg iz zatvora. 

SAD, 2010., Triler

4. Oppenheimer

Biografska drama o životu J. Roberta Oppenheimera i njegovoj ulozi u razvoju atomske bombe tijekom Drugog svjetskog rata. Film Christophera Nolana s Cillianom Murphyjem u glavnoj ulozi donosi duboku ljudsku i znanstvenu dramu. 

SAD, 2023., Drama, Povijesni

5. Killer Heat

Kriminalistički noir smješten na Kretu prati privatnog istražitelja upletenog u zamršene odnose i smrtonosne tajne moćne obitelji. U glavnim ulogama Joseph Gordon-Levitt, Richard Madden i Shailene Woodley. 

SAD, 2024., Krimić

6. The Martian

Znanstveno-fantastična avantura o astronautu (Matt Damon) koji ostaje sam na Marsu i bori se za preživljavanje koristeći domišljatost i snalažljivost. 

SAD, 2015., SF, Avantura

7. Gaslit by My Husband: The Morgan Metzer Story

Drama temeljena na istinitim događajima o ženi koja postaje žrtva napada, a sumnja pada na njezinog bivšeg supruga. Napetost i neizvjesnost prate ovu potresnu priču. 

SAD, 2024., Drama, Krimić

8. Ambulance

Akcijski triler Michaela Baya o dvojici braće koji se upuštaju u najveću pljačku banke u povijesti Los Angelesa, što rezultira ludom jurnjavom u ukradenoj hitnoj pomoći. 

SAD, 2022., Akcija

9. It

Horor prema romanu Stephena Kinga o djeci iz gradića u Maineu koja se suočavaju s drevnim zlom u obliku klauna Pennywisea. 

SAD, 2017., Horor

10. Everest

Inspiriran istinitim događajima, film prikazuje borbu dviju ekspedicija za osvajanje najvišeg vrha svijeta, suočavajući se s ekstremnim uvjetima i vlastitim granicama. 

UK, 2015., Drama, Avantura
 

