Hrvatica iz 'Zvezda Granda': Baš sam ponosno predstavljala našu zemlju, uskoro će i nova pjesma

'Stvarno sam iskreno zadovoljna', rekla nam je hrvatska pjevačica Beta Sudar koja je nastupila u finalu 'Zvezda Granda'. Radi se o najpopularnijem balkanskom glazbenom showu koji se emitira već 20 godina.

- S ponosom sam predstavljala Hrvatsku, pjevala sam pop glazbu od početka do samog kraja i smatram da je to pravi dokaz da, iako sam bila na showu u kojem se preferira narodna glazba, ima prostora i za pop glazbu što i predstavlja Hrvatsku. Ovakvo putovanje od devet mjeseci na 'Zvezdama' nisam mogla ni zamisliti, od uspona do padova, pa do samog finala. Dala sam svoj maksimum i stvarno sam uživala svake sekunde na pozornici - priznala nam je Beta u razgovoru i dodala:

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Njezine su vokalne sposobnosti vrlo ozbiljne pa je tako obilježila posljednju sezonu showa Zvezde Granda. Iako, nije odnijela pobjedu pjesma koju je izvela donijela joj je toliku popularnost da ju možemo smatrati i pobjednicom. | Video: KanalRi

- Odlučila sam se na velik korak, ipak je ovo natjecanje u drugoj državi gdje se preferira narodna glazba, ali sam sama sebi dokazala da pop glazba ima budućnost. Hvala puno žiriju na svim lijepim komentarima, a i na kritikama, iz ovog showa zbog njih izlazim sigurnija i usmjerenija na svoju karijeru koja tek počinje.

Foto: Privatni album

Smatra da je prijava na 'Zvezde Granda' njena najbolja odluka pogotovo kada vidi koliko se vokalno poboljšala od samog početka. Želja za prijavom, kaže, javila joj se još prije pet godina.

- Kako nisu bile audicije u Hrvatskoj, jedina opcija bile su online prijave. Bila sam presretna kada sam saznala da nas je samo petero prošlo kroz online prijavu - navodi Beta.

Hrvatska publika Betu je upoznala na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. S pjesmom 'Don't give up' predstavila se 2019. godine, a ponovno je stala na pozornicu Dore 2021. godine s pjesmom 'Ma zamisli'.

Foto: Fran Hitrec

- Ako budem imala pjesmu za koju smatram da može predstavljati Hrvatsku na Eurosongu na najbolji mogući način, zašto ne? - otkrila nam je Beta u vezi ponovnog pojavljivanja na pozornici Dore.

Nakon velike završnice natjecanja, Beta nastavlja s novim svirkama. Zbog snimanja emisija, smanjila je nastupe kako bi čuvala glas.

- Plan je snimiti pjesmu i to u skorije vrijeme. Želim da sljedeća pjesma bude baš kako sam zamislila, tako da ako bude i prošao duži period dok izađe, nije problem jer želim da sve bude kako sam zamislila. Radujem se novoj publici koja me tek sada opazila i radujem se svemu sto me čeka u budućnosti - kazala je.

Foto: Privatni albumi

Njena mentorica u 'Zvezdama Granda' bila je srpska pjevačica Viki Miljković koja je poznata po hitovima 'Mariš li', 'Crno na belo' i 'Mahi, mahi'. Beta je imala samo riječi hvale za Viki.

- Osim što je odličan mentor, ona je i predivna osoba koja ulaže puno truda u kandidate i njihov napredak. Iako smo potpuno dva različita žanra, naučila me da budem svoja i da pjevam glazbu koja meni odgovara te je zbog toga i ona bila pohvaljena od ostatka žirija - navela nam je Beta i dodala da joj je Viki dala 'ogroman vjetar u leđa'.

Foto: Instagram screenshot

Vizualna komponenta bila je izuzetno važna za show, a Beta je briljirala noseći maštovite kreacije brenda Yuniku, koje je dizajnirala osječka kreatorica Lidija Pihler. Uz to, njen izgled su upotpunile frizure iz osječkog salona Ruže Milosević i šminka vizažistice Nike Milošević.

Priznala je da je bilo i teških trenutaka tijekom natjecanja, ali da je zahvalna obitelji i prijateljima koji su joj bili ogromna podrška tijekom natjecanja.

- Imam sreću što sa svojim roditeljima imam otvoren i prijateljski odnos, tako da sam uvijek mogla doći po savjet. Ako nešto ne valja, onda ne valja i tražimo dalje - iskreno priznaje Beta.

Pjesme je birala većinom sama, nekada je i mentorica Viki znala poslati pjesmu za koju je smatrala da bi je Beta odlično izvela.

Foto: Privatni album

- Pustila me da budem svoja i pjevam pjesme koje stvarno volim i želim. Zajedno smo vježbale pjesme i pripremale za nastup, smatram da smo napravile odličan posao - zaključila nam je Beta.

U finalu je otpjevala pjesmu 'Kao da me nema' Vanne i oduševila publiku, ali nije uspjela proći prvi krug finala. Pobjedu 17. sezone 'Zvezda Granda' odnijela je Šejla Zonić iz Bosne i Hercegovine za koju su pisali da je najobrazovanija kandidatkinja ikada. Šejla je završila Muzičku akademiju u Sarajevu.