Direktor 'Zvezda Granda' o sinu Marije Šerifović: 'Mislio sam da je uzela nečije dijete, da je laž'

Nakon što je pjevačica Marija Šerifović (39) nedavno iznenadila javnost viješću kako je postala majka i dobila sina Maria putem surogat majke, oglasio se i direktor srpskog showa 'Zvezde Granda', Saša Popović.

Marija je u emisiji članica žirija poznatog glazbenog natjecanja, a Popović je i sam poručio kako je mislio da je 'lažna vijest' da pjevačica ima dijete.

- Stvarno sam se iznenadio kada sam čuo da je Marija dobila bebu. Obavijestila me naša PR-ovka Vesna Milanović, ja sam baš tada bio u Opatiji i mislio sam da je neka lažna vijest, da je nemoguće. Okrenuo sam Mariju na videopoziv i kad se javila, držala je dijete u naručju. Mislio sam da je od nekog uzela dijete, da je to neka izmišljena priča - priznao je Popović za Grand.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

- Međutim, ispričala mi je cijelu priču, kako je sve iznijela. Bio sam iznenađen i radostan, jer znam koliko je htjela imati svoje dijete - otkrio je dalje.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Prvo sam je pitao na koji način, otkud njoj to dijete… Ispričala mi je ono što je rekla i javno, da je nekoliko puta pokušala iznijeti trudnoću, da nije uspjela i da je napravila to varijantom surogat majke i da su njene jajne stanice i da je DNK djeteta njen, da ima sve njene parametre - nastavio je Saša koji je vidio i Marijinu majku, Vericu pokraj nje na videopozivu.

- Ona je u Los Angelesu tada bila i to je bilo oko 11 sati navečer kod nas, a kod nje je bilo 10 sati prijepodne. I vidim da Verica pjeva malom ‘Oči, oči‘ od Suzane. Rekao sam ‘Čekaj, rekla si da hoćeš muško dijete’, kaže ‘Muško je’, ja onda ‘Da ima plave oči’, kaže ‘Ima plave oči’, rekao sam dobro, a hoće li imati plavu kosu? 'To ćemo vidjeti kad naraste' - prepričao je Popović pa dao odgovor na to hoće li Marija nastaviti svoj rad u 'Zvezdama Granda'.

Foto: Instagram/Marija Šerifović

- Hoće, vjerujem da hoće, nema razloga da neće. A i ona meni kaže, da je nosila trudnoću, ne bi mogla iznijeti, to bi za nju bilo naporno. Ja samo čekam da u nekoj emisiji podigne malog i da kaže ‘Evo nas, tu smo‘ - poručio je za kraj.

Podsjetimo, Marija se obratila fanovima na Instagramu nedavno i poručila im je kako je mislila uzeti 'pauzu od pjevanja', ali je ipak odlučila najaviti svoju turneju 'Dolazi ljubav'. Nakon toga svom je sinu pjevala uspavanku i podijelila to s pratiteljima.