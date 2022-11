Hrvatica Magdalena (19) navija za Vatrene u Katru: S bratom je pokrenula biznis, bila je i misica

Crnokosa hrvatska navijačica, koja je privlačila brojne poglede danas u Katru, zove se Magdalena Keškić i ima 19 godina.

Foto: PIXSELL

Porijeklom je iz Hrvatske, ali živi i radi u Njemačkoj. Prošle godine sudjelovala je na natjecanju Miss Europe Continental.

Osim toga, zajedno s bratom, pokrenula je vlastiti modni brend.

Sebe naziva influncericom te kaže kako joj Instagram oduzima puno vremena.

- Potrebno je dopisivati se s pratiteljima, dizajnerima brendova, ugovarati poslove… Neki dizajneri šalju skupocjene stvari, a onda i plaćaju manje za reklamiranje. Nastavit ćemo s time, ali želimo imati i nešto svoje, svoj vlastiti brend - govori Magdalena za Fenix magazin.

U fotografije, kaže, ulaže jako puno vremena.

- To je cijeli proces, treba naći dobro osvjetljenje, položaj, obradu… Pazi se na svaki detalj prije no što fotografija izađe van. Puno je to vremena, ali zato donosi zaradu - kaže mlada Hrvatica, koja je uz brata Ivana, bila nominirana u izboru Večernjeg lista najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu za nagradu Večernjakova domovnica.

- Cijeli život živimo ovdje, ali roditelji su nam se rodili u Hrvatskoj. Više puta godišnje idemo u Hrvatsku, čak i do pet puta godišnje. Nedostaje nam i svaki put se radujemo otići u domovinu - rekao nam je Magdalenin brat Ivan prošle godine.

Najčitaniji članci