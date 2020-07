Hrvatica osvojila 50.000 eura: Kupit će 2 stana i kreće pjevati

Grgurić još uvijek nije svjesna kako je upravo ona pobjednica realityja. Pričekat će da joj se slegnu dojmovi i odlučiti što će dalje. No, već je razmišljala o tome na što će potrošiti dobivenu nagradu

<p>Nakon deset mjeseci boravka u 'Zadruzi' <strong>Iva Grgurić </strong>(26) jučer je izašla kao pobjednica i osvojila glavnu nagradu od 50.000 eura. Euforija ju ne prolazi, nije stigla niti spavati, cijelo vrijeme se javlja na telefon. Dala je nekoliko intervjua, a na društvenim je mrežama zahvalila svojim obožavateljima na podršci. </p><p>- Nisam još uvijek svjesna da sam pobjednica, ne mogu oko sklopiti. Nisam ovo očekivala, nisam niti mislila da mene netko podržava što sam otvorila dušu i svoju prošlost svima. Ovo je dokaz da pravda postoji i da treba biti iskren - ispričala je Grgurić za <a href="https://mondo.rs/Zabava/Zvezde-i-tracevi/a1348183/Iva-Grguric-Nagrada-Kupuje-stan-pocinje-da-peva.html" target="_blank">srpske medije</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva je pobijedila u srpskom realityju</strong></p><p>Iva je već isplanirala na što će potrošiti novac koji je dobila kao pobjedničku nagradu. Namjerava kupiti stanove i uložiti u karijeru.</p><p>- Prva nekretnina će sigurno biti u Zagrebu, dok će druga biti u Beogradu. Ne mislim odmah kupiti obje, nego ću to postići s vremenom. Smatram da imam dobre kvalitete. Željela bih uložiti u posao i okušati se u pjevačkoj karijeri - rekla je pobjednica realityja. </p><p>A progovorila je i o daljnjim planovima s <strong>Filipom Đukićem</strong>, natjecateljem s kojim se 'zabavljala' u 'Zadruzi'. </p><p>- Nismo još ozbiljno pričali o našoj vezi, nastavit ćemo onako kako je bilo u showu. Mora mi se sve posložiti. Uskoro ću otići i u Zagreb. Sve će doći na svoje ako bude trebalo, ako vidimo da ne možemo jedno bez drugoga - rekla je Iva. </p><p>Filipa ne planira ostaviti te tvrdi kako se s njim nije zabavljala zbog realityja. Natjecatelji su mislili kako koristi određene strategije kako bi pobijedila, no Grgurić sve poriče.</p><p>- Pokazala sam da pravda pobjeđuje. Dobar čovjek se uvijek vidi. Poslala sam poruku kako se uvijek nešto dobro može naučiti iz lošeg iskustva. Narod me zavolio pozitivnu, iskrenu, iako sam se s raznim ljudima borila svih ovih mjeseci - zaključila je Grgurić.</p><p> </p>