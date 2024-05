Hrvatica plovi kruzerom čak 11 mjeseci i igra u dva mjuzikla: 'Ovdje su pravila jako stroga!'

Atlantskim oceanom na zapadnoj američkoj obali plovi luksuzni kruzer Symphony of the Seas. Nalik malenom plovećem gradiću, kruzer ima niz atrakcija, a gosti nerijetko biraju odlazak u kazalište u kojem nastupa i mlada Hrvatica Dora Pletikosa (22). Na svoje nezaboravno morsko putovanje isplovila je u studenom prošle godine i gotovo svake večeri gleda ju više od tisuću posjetitelja u mjuziklima "Hairspray" i "Flight: Dare to dream". Talentirana Dora ispričala nam je kako je iz Zagreba pa preko Londona dospjela na pustolovni kruzer.

