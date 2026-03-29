FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
Neki od njih možda ne odaju takav dojam, ali iza velikog uspjeha na filmskom platnu ili u glazbi, krije se i iznadprosječna inteligencija...
Sylvester Stallone vrlo je inteligentan čovjek.
Njegov koeficijent inteligencije od 160 ga svrstava u najinteligentije ljude na svijetu.
Možda se čini čudno...
Ali da! Rowan Atkinson, engleski glumac i komičar ima IQ 178! Poprilično drugačiji od njegovog popularnog lika...
Pjevačica i glumica Lady Gaga ponovno je na velikim ekranima i to u nastavku filma 'Joker'.
Osim glazbe, proslavile su je bizarne kombinacije u kojima bi se pojavljivala.
A vjerojatno je na putu do slave pomogao i izrazito visok IQ. Kvocijent inteligencije joj je navodno 166.
Dolph Lundgren, švedski akcijski junak, ima vrlo visok IQ od 160.
Cindy Crawford bila je jedna od najpopularnijih supermodela 80-ih i 90-ih
Ali tko kaže da se ne može biti i lijep i pametan? Crawford ima IQ 154, a nakon karijere modela bacila se u poslovne vode.
Ona je lijepa, slavna i jako inteligentna!
Sharon Stone ima IQ 154!
Glumac Ben Affleck spada u jedne od najinteligentnijih ljudi u Hollywoodu, a njegov IQ je navodno 154.
Glazbenica Alicia Keys poznata je po mnogim hitovima.
Ono što je možda manje poznato je da je počela skladati s već 12 godina te ima IQ 154.
Za koga od ovih likova nikad ne biste rekli da je pravi genijalac?
Nolan Gould glumio je u 'Modernoj obitelji' Luka Dunpheyja, najmlađeg sina Phila i Claire. I nije se baš isticao svojim akademskim postignućiam...
Nolan je u The Ellen DeGeneres Showu izjavio kako je njegov IQ 150. I član je Mense!
U jednom od najpopularnijih sitcoma ikad, 'Prijateljima', ima jedan doktor znanosti. Ali čovjek koji ga glumi nije na ovoj listi već netko koga možda ne biste očekivali.
Iako je njezin lik Phoebe prilično šašav, Lisa Kudrow je zapravo iznadprosječno inteligentna.
Njezin je IQ 154, diplomirala je na sveučilištu Vassar i prvostupnik je znanosti. Dok je tražila glumačke gaže, radila je sa svojim ocem, također znanstvenikom.
Jeste se iznenadili? O da, Snoop Dogg je navodno vrlo inteligentan čovjek!
On je 2015. rekao kako mu je IQ toliko visok da spada u kategoriju genijalaca, i to ne samo onih glazbenih!
Kasnije je otkrio da mu je IQ 147 i poručio: 'Stvarno sam briljantan!'
Matt Damon glumio je genijalca u filmu 'Dobri Will Hunting', a izgleda da je genijalac i u pravome životu!
Njegov je IQ 160, a prije nego se potpuno posvetio glumi studirao je englesku književnost na Harvardu. No ispisao se kako bi slijedio svoje snove...
Legendarni redatelj Quentin Tarantino također je iznadprosječno inteligentan.
Njegov IQ je navodno oko 160.
No Tarantina srednja škola nije previše zanimala pa se ispisao kako bi se bavio filmovima
Sve njih poznajete kao televizijske genijalce, ali među njima je zaista jedna osoba koja ima doktorat!
Mayim Bialik je znanstvenica i u pravom životu, a svoj doktorat je stekla u polju neuroznanosti.
Njezin IQ je negdje između 153 i 160.
'Kraljica popa', Madonna, rasturala je u školi prije nego što je počela rasturati glazbene ljestvice.
Pjevačica navodno ima IQ 140, a prije nego što se posvetila glazbi, dobila je školarinu za Sveučilište u Michiganu. Od studiranja je ipak odustala...
Ashton Kutcher proslavio se ulogom u seriji 'Lude 70-e' gdje je glumio Michaela Kelsa koji je bio pomalo šašav...
U stvarnom je životu ovaj glumac jako inteligentan. Njegov IQ je navodno 160.
Osim talenta za glumu, Kutcher je svoju inteligenciju iskoristio i za ulaganja u nekoliko tvrtki među kojima su i AirBnb te Spotify
A apsolutni rekorder među slavnima drži James Woods. Glumac ima IQ 180, a zbog glume se ispisao s uglednog MIT-a 1969. godine, i to samo semestar prije diplome...
Pjevač Stepan Lach, kojeg je proslavio 'The Voice', pohvalio se ranije svojim kvocijentom inteligencije.
Za In Magazin je rekao kako spada među 1% najinteligentnijih ljudi na svijetu. Prvi je test inteligencije radio u osnovnoj školi, a nedavno ga je ponovio. 'Rezultat je najveći koji taj test mjeri, 135 ili više', rekao je.
Pohvalio se i da je član Mense.
