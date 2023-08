Hrvatica svjetskim zvijezdama i bogatašima traži ljubav: 'Za to nemaju vremena i svi ih znaju'

Mnogi vjeruju da je “ljubav na selu”, no Maja Učkar (37) uvjerava nas da je ljubav s druge strane oceana. Kao studentica na razmjeni otisnula se u New York, gdje je radeći upoznala supruga, igrom slučaja također Hrvata iz Istre. Lijepu Našu zamijenila je “Velikom jabukom”, no priznaje da se dvije godine navikavala na američki stil života. Sad ga ni za što ne bi mijenjala.