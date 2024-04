Hrvatica u Malmöu za 24sata: 'Za Baby Lasagnu imamo velike planove, a i Šveđani ga hvale!'

Baby Lasagna, umaški glazbenik pravog imena Marko Purišić, u petak ujutro je poletio sa zagrebačke zračne luke u švedski grad Malmö. Hrvatski predstavnik na Eurosongu je na Zračnu luku Franjo Tuđman došao u Neveri, a kada je izašao iz auta je u rukama imao tradicionalni tabletić. Kasnije ga je stavio na Neveru pa tako pozirao fotografima. S Markom je otputovala i njegova zaručnica Elizabeta Ružić, a fotografi su našeg glazbenika 'ulovili' i kako joj nešto šapuće na uho. Njegov prvi nastup na pozornici u Malmöu bit će prve polufinalne večeri u utorak 7. svibnja kada će nastupiti sedmi.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otputovao u Švedsku

Pokretanje videa... 01:49 Baby Lasagna Neverom stigao u zračnu luku od kuda putuje u Švedsku | Video: 24sata/pixsell

- Uspjeh je za mene da poslije svega ovog napravim karijeru. Da mogu kupiti kruh na račun svoje glazbe. A što ljudi očekuju? Pa da ćemo biti negdje u top 3 i nadamo se tome. Samo da znate, dat ću sve od sebe, a sve ostalo je van mojih ruku - rekao je dobro raspoložen Baby Lasagna uoči puta. Hrvatsku predstavlja pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' koja, iako živahnog ritma, ipak nosi dublju poruku - o iseljavanju mladih ljudi iz svog rodnog mjesta te odlazak u veći grad, ili, kao što to biva među Hrvatima, u inozemstvo.

Zagreb: Baby Lasagna Neverom stigao u zračnu luku od kuda putuje u Švedsku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U samoj Švedskoj, prema navodima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, u Švedskoj, prema procjenama Veleposlanstva RH, hrvatskih društava i katoličkih misija, živi oko 40.000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a najveći broj u Göteborgu i - Malmöu, gradu koji će ove godine, nakon što je Loreen u Liverpoolu odnijela pobjedu, ponovno biti domaćin ovog velikog glazbenog natjecanja.

'Tu je hladno, ali nema toliko snijega koliko doma'

Nekoliko stotina njih članovi su Hrvatskog kulturnog društva 'Jadran', koje je osnovano 1976. godine kada je osnovu društva činila grupa hrvatskih entuzijasta koji su tvorili mandolinski kvartet, a ubrzo je narastao u orkestar od 30-ak članova. I današnja osnovna zadaća društva je očuvanje hrvatske kulture, jezika i običaja te prenošenje hrvatskog kulturnog nasljeđa na mlađe generacije.

Jelena Fučkar, predsjednica HKD-a, u Švedsku je stigla 2006. godine. Zbog ljubavi. Svog sadašnjeg supruga upoznala je na godišnjem odmoru, zatim se vratila u Hrvatsku, a ljubav su zatim neko vrijeme održavali preko tehnologije koja nije bila ni upola kakva je danas. Ljubav, naravno, nema cijene, ali kada bi se mogla izraziti preko brojeva, bilo bi to par tisuća kilometara udaljenosti i 998 poruka u mjesec dana. Danas su Jelena i njen suprug roditelji troje djece.

Foto: Maria Kolak/HKD Jadran

Je li suprug Šveđanin, pitamo je. Je i nije. On je druga generacija Hrvata u Švedskoj, odnosno, roditelji su mu rođeni u Hrvatskoj. Jelena se u Malmö preselila iz mjesta kraj Plitvica, no svake godine dolazi kući svojim roditeljima, iako dosta njene obitelji također živi u Švedskoj.

- U Švedskoj je hladno, ali nema tu snijega kao doma - kaže Jelena te dodaje da njena djeca obožavaju doći baki i djedu, a njihov put često traje i po 24 sata jer putuju automobilom.

- Nije mi žao što sam odselila, samo što sam daleko od svojih. No danas ima i jeftinijih avionskih karti pa nije tako strašno - kaže. Švedski jezik je savladala brzo, zahvaljujući suprugu.

Švedski svladala u četiri mjeseca

- Prvi dan mog školovanja, a to je bilo nakon otprilike dva tjedna nakon što sam došla u Švedsku, rekao je: 'Od danas pričamo švedski'. Naravno, ja nisam ni š od švedskog razumjela, ali uz školovanje i 'razgovor' rukama i nogama, nakon četiri mjeseca sam završila sve stupnjeve jezika - objašnjava. Danas, 18 godina kasnije, predsjednica je HKD-a i voditeljica plesne dječje grupe od 5 do 10 godina, ali i voditeljica i spikerica na Hrvatskom radiju Jadran.

- To je sve volonterski. Svi koji smo u društvu, volontiramo - kaže. A u društvu ih ima! Imaju nekoliko grupa, ovisno o dobi, za folklor, imaju tamburaše... Goran Knežević, poznato ime u svijetu folklora, radi im koreografije, kao i etnolog, etnograf i folklorist Ivan Ivanković. Imaju i razne narodne nošnje, iz Bratine, Međimurja, Posavine, Podravine, Slavonije i još nekoliko, koje su sami šivali, iz Draganića.

Foto: Maria Kolak/HKD Jadran

- Plešemo plesove iz Posavine, Međimurja, Slavonije... Posljednja je iz Hercegovine - kaže Jelena te samo društvo obilježava i puno blagdana vezanih uz hrvatsku tradiciju. Među njima su, kaže, Dan kruha, Bijela nedjelja, Sveti Nikola, Sveta Lucija... Već godinama čuvaju i tradiciju Martinja. Pa kakvo je vino u Švedskoj, pitamo je.

- A ima nekoliko vrsta hrvatskih vina u trgovinama, ali mi najčešće kupimo graševinu - kaže Jelena kroz smijeh te objašnjava kako se u Švedskoj ne može doći, kao u Hrvatskoj, u neku trgovinu hranom te kupiti vino. Za to postoje specijalizirane trgovine, ali nije im teško. Vole za dane kada se njeguju hrvatsku tradiciju, zaista i uživati u hrvatskim proizvodima.

Neke se proslave i poklope, pa tako Ivanje također slave u Švedskoj, samo malo drugačije.

Baby Lasagna stiže u njihov kulturni dom

- Oni to zovu Midsommar, to je najduži dan u godini. Prošle godine imali smo veliku zabavu za mlade. Šveđani naprave križ, oko njega se stavi cvijeće i pleše se oko toga, djevojke nose vjenčiće u kosi... To, vjeruju, tjera sve loše. U Hrvatskoj se preskakuje krijes tada, a Šveđani krijes pale za 1. maj - objašnjava nam. Ove godine će, u listopadu, biti i domaćini Smotre hrvatske kulture, koja se inače održava u Malmöu ili u Göteborgu, a pod pokroviteljstvom Saveza hrvatskih društava u Kraljevini Švedskoj. Zadnja kojoj su bili domaćini bila je 2019. i tad je, kaže Jelena, bilo ukupno oko 1200 posjetitelja, pa se jako vesele što će ove godine opet moći ugostiti brojne ljude kojima je, kao i njima, bitna hrvatska tradicija.

Foto: Maria Kolak/HKD Jadran

A uskoro će im doći i jedan poseban posjetitelj, još jedan čuvar tradicije, one istarske, upravo hrvatski predstavnik na Eurosongu, Baby Lasagna. S njime dolazi i veleposlanik Hrvatske u Kraljevini Švedskoj dr.sc. Siniša Grgić. Posjetit će ih nekoliko dana prije prve polufinalne večeri, na kojoj će nastupiti Baby Lasagna.

- Veleposlanik me kontaktirao, a nama se baš poklopilo da te večeri imamo zabavu u stilu 80-ih! - kaže Jelena te dodaje kako imaju velike planove za našeg predstavnika. Preko dana mu žele pokazati grad, voljeli bi se da se Marko fotografira s nekoliko djevojaka u narodnim nošnjama, zatim slijede večera, pa tulum...

Zagreb: Baby Lasagna Neverom stigao u zračnu luku od kuda putuje u Švedsku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pitamo je jesu li već snimili i njegov viralni ples? Folklorna grupa? Pa naravno da jesu! I plesali su svi - od onih od 5 godina pa do onih od 60 godina! No, nisu samo Hrvati i Hrvatice zaluđeni Baby Lasagnom. Jelena kaže da se i Šveđanima jako sviđa i naš predstavnik, ali i njegova pjesma.

POGLEDAJTE VIDEO: I u Švedskoj se pleše 'Rim Tim Tagi Dim' ples

Pokretanje videa... 00:47 U Švedskoj plešu na Baby Lasagnu | Video: 24sata/HKD Jadran

- I mlade Šveđanke žele doći k nama da ga vide i upoznaju, baš bi se htjele fotografirati s njime - kaže te dodaje kako je ove godine osjećaj oko Eurosonga puno drugačiji nego što je to bio prijašnjih. Moguće je da je baš ta snažna poruka o težini iseljavanja i osjećajima koji brojni gaje kada odlaze, učinila svoje.

'Šveđani stalno hvale Baby Lasagnu!'

- Pjesma ujedinjuje dosta zemalja. Gledala sam njegov nastup na PrePartyju u Amsterdamu, pa cijela publika je plesala i pjevala s njime! Puno on privlači sa svojim nastupom, pjesma ima taj neki polet... Ako i ne pobjedi, bit će jako visoko na ljestvici - sigurna je Jelena te kaže da je pjesma privukla veću pažnju u Švedskoj, nego druge pjesme koje su do sada predstavljale Hrvatsku na ovom natjecanju.

Zagreb: Dodjela medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Možda je to zato što je ove godine Eurosong u Malmöu, ali i kolege na poslu mi govore: 'Kako je dobar onaj dečko iz Hrvatske!' Nadam se da će puno Šveđana glasati za njega - poručuje. Ipak, ističe da je popularan bio i Let 3 prošle godine koji je nastupao s pjesmom 'Mama ŠČ', te da se ta pjesma posebice svidjela njenom sinu. No kao da je, kaže, nešto u zraku ove godine...

- Ljudi su puno više zainteresiraniji ove godine, točno se to osjeća! - objašnjava nam.

A hoće li cijelo društvo zajedno gledati nastup Baby Lasagne na Eurosongu? To je svakako opcija!

Foto: Maria Kolak/HKD Jadran

- Znamo gledati razne utakmice, uvijek imamo i roštilj za sve članove, a imamo i projektor pa je atmosfera baš dobra! Mi ovdje volimo feštati - poručuje. Za sada se još pripremaju za feštu na kojoj će im se pridružiti hrvatski predstavnik, i miljenik publike, a nema sumnje da će mu pružiti toplu dobrodošlicu i biti mu velika podrška u danima koji ga čekaju.