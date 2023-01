Hrvatice kontroliraju pekmeze po frižiderima. Shakira je po tome saznala da je Pique vara

Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju, stihovi su nove pjesme kolumbijske pjevačice Shakire (45).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmu je posvetila svojem bivšem partneru Gerardu Piqueu (35), s kojim je prekinula dugogodišnju vezu zbog prevare. A kako je saznala za prevaru? Zahvaljujući marmeladi. Shakira se vratila kući te je htjela pojesti malo marmelade, a s obzirom da njezin bivši ne voli marmeladu, a ne vole ju ni djeca, bilo joj je čudno zašto je u teglici falilo marmelade. Odmah su se stvorile sumnje da ju partner vara jer je netko drugi pojeo marmeladu, a naposljetku je bila u pravu. Riječ je bila o novoj djevojki nogometaša Clari Chii Marti.

U novoj pjesmi je na zanimljiv način ispričala svoju stranu priče, a sada je ta ista pjesma, kao i priča o marmeladi, postala hit na TikToku.

Žene su počele snimati videe u kojima obilježavaju koliko hrane je ostalo u ambalaži, na papire su počele zapisivati točno koliko komada proizvoda je bilo prije nego su napustile domove i slično. Trend se proširio po svijetu pa tako i kod nas.

Foto: TikTok/screenshot

Trendu se priključila i srpska pjevačica Vesna Đogani.

Shakira je otplesala i ples uz svoju pjesmu, koji su ubrzo počeli kopirati i drugi pa se tako stvorio još jedan viralan ples, koji će zasigurno još neko vrijeme ostati u trendu.

U komentarima su se javili oduševljeni obožavatelji, a većina njih pohvalila je Shakirin izgled s 45 godina te su joj poručili kako izgleda mlađe.

Najčitaniji članci