Hrvatice lude za njime! Nikola iz 'Divljih pčela' otkrio ljubavni status: 'Moja najveća podrška'

Piše Nadia Reškovac,
Foto: Tom Dubravec

Dok uživa u popularnosti na malim ekranima glumac Ivan Barišić, poznat kao Nikola iz serije "Divlje pčele", otkriva da mu je zaručnica Monika najveća podrška u životu

Iako na malim ekranima igra šarmantnog Nikolu, glumac Ivan Barišić uživa u mirnom i ispunjenom životu izvan setova. Njegova uloga u popularnoj seriji "Divlje pčele" osvojila je srca gledatelja, posebno ljubavna priča njegovog lika, Nikole Vukasa, s Cvitom koju glumi Lidija Penić-Grgaš. Međutim, iza kulisa, Ivan je također pronašao pravu ljubav sa svojom zaručnicom Monikom.

- Drago mi je čuti da me kolege doživljavaju kao podršku, ali i oni mene podržavaju - izjavio je glumac, pa dodao da mu je glavna podrška u svemu ovome ipak njegova zaručnica Monika, obitelj i prijatelji koji su uz njega od prvog dana.

Foto: Tom Dubravec

Na setu "Divljih pčela", atmosfera je ispunjena pozitivom i timskim duhom, a suradnja s Lidijom dodatno ga inspirira. Ova ljubavna priča između Ivana i Monike pokazuje da prava podrška dolazi iz ljubavi i prijateljstva, a njihova veza pruža snagu dok zajedno koračaju kroz život.

