Hrvatska drama kralja kocke: Dvoje ljudi iz milijarderova zrakoplova imaju korona virus

Na svoju megajahtu, koju inače 'renta' za dva milijuna dolara (13,4 milijuna kuna) tjedno, ukrcao prošlog tjedna u Dubrovniku. U petak je bio u blizini Dugog otoka

<p>Za njega vjerojatno nikad niste čuli. Zove se <strong>Sheldon Adelson</strong>, ima 86 godina i krhkog je zdravlja. Već neko vrijeme liječi se od raka, a ovo ljeto, umjesto da bude u SAD-u, gdje korona hara, odabrao je Hrvatsku, gdje je situacija povoljnija. E, da. “Težak” je 30 milijardi dolara i prema Forbesu je 28. najbogatiji čovjek na svijetu.</p><p>Stigao je prošlog tjedna u pratnji velike svite u Dubrovnik, odakle se svojom jahtom Queen Miri zaputio prema Istri. Kad on ne uživa na njoj, tjedni najam stoji oko dva milijuna dolara, a može primiti i do 36 gostiju i još toliko članova posade. Unutra su kino, bazen, sauna, lift, igraonica, mala ordinacija... Ma sve što vam padne na pamet. Jer Sheldonu lova nije problem. Većinu svojeg bogatstva zaradio je kroz Las Vegas sands, korporaciju koju je osnovao 1989. godine. Ovaj “kralj kockarnica”, kako ga često zovu, proširio je idućih desetljeća posao na Kinu, Singapur i Europu...</p><p>I jedan je od “najjačih” ljudi u kockarskom biznisu. Veliki je filantrop, podijelio je oko 1,5 milijardi dolara u humanitarne svrhe, a voli i Donalda Trumpa. Prije dvije godine donirao mu je 30 mil. dolara u svrhe političke kampanje, a navodno je spreman “ubaciti” još 100 milijuna dolara u ovu kampanju.</p><p>Sad kad znamo tko je i što je, vjerojatno se pitate: “Pa gdje je tu drama iz naslova? Čovjek plovi i uživa”. A odgovor je vrlo jednostavan - korona.</p><p>- Dvije zaražene osobe kojima je u srijedu navečer testiranjem u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije potvrđen Covid-19 poslovno su, kao dio skupine s još devet nezaraženih ljudi, iz SAD-a doputovale u Pulu i svi su u samoizolaciji - priopćio je načelnik Županijskog stožera Dino Kozlevac.</p><p>Kako doznaje <a href="https://avioradar.hr/index.php/hr/squawk/2198-zarazena-dva-clana-posade-letova-koji-su-jucer-sletjeli-u-pulu" target="_blank">avioradar.hr</a>, pozitivni su članovi posade zrakoplova Airbus A340-500 i Boeing 737. A ti avioni su, pogađate, u vlasništvu korporacije Las Vegas sands i vezani su uz nastavak hrvatskog putovanja ovog milijardera. Ti isti zrakoplovi, prije Pule, odvezli su goste na krstarenje na Sheldonovu jahtu u Dubrovnik.</p><p>Ne zna se je li ovaj milijarder, kralj kockarnica i Trumpov pajdo, bio u bliskom kontaktu s nekim od zaraženih članova posade, koji ne pokazuju nikakve simptome bolesti. Zna se da se u Dubrovniku ukrcao na jahtu na kojoj se može živjeti i nekoliko godina, a kamoli dva tjedna, ako je potrebna samoizolacija.</p><p>Šuškalo se kako će posjetiti Rovinj, Brijune i Pulu, ali još nije stigao do Istre... Njegovu je megajahtu stranica marinetraffic.com u petak u popodnevnim satima registrirala pokraj Dugog otoka. S njim je na njoj i 15-ak prijatelja i poslovnih suradnika.</p>