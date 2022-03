Već mjesecima produkcijski tim RTL-a u najvećoj tajnosti priprema trenutno globalno najpopularniji show. 'Masked Singer' je show za cijelu obitelj, jedinstven i nikada viđen na ovim prostorima.

Premisa je jednostavna - osobe od glave do pete odjevene u maske nastupaju na velikoj pozornici kao izvođači svjetskih i domaćih hitova. Njihov je identitet nepoznat i ne možemo ih prepoznati ni po glasu. Jedino što znamo je da su to javne osobe. A tko je točno ispod maske, otkivaju 'detektivi' koji prate njihov nastup uživo, i to pomoću različitih 'tragova'! Maske su također posebne - od pauna do božićnog drvca, krafne te pčele. Koje će maske biti u hrvatskoj inačici showa – gledatelji će tek otkriti!

Ovaj spektakularni show nastao je prema inačici južnokorejskog showa 'King of Masked Singer'.

Sve je počelo kad je američki izvršni producent Craig Plestis prvi put vidio taj format dok je u listopadu 2017. večerao u tajlandskom restoranu u Los Angelesu. Tijekom večere promatrao je ostale goste kako hipnotizirano gledaju epizodu tajlandske verzije emisije i, potpuno opčinjen, istražio show te kontaktirao izvršnog direktora MBC America, podružnice producenta i emitera južnokorejskog programa, te osigurao prava za proizvodnju američke adaptacije showa. Nakon što je predstavio format na nekoliko prodajnih mjesta, svi su odbili njegovu ideju, no nije odustajao. Plestis se susreo s izvršnim direktorom Foxa, Robom Wadeom, koji je odmah uvidio da je riječ o jedinstvenom projektu među toliko celebrity showova. Producent je imao samo jedan uvjet - da u showu sudjeluju samo zvijezde A liste. I jesu! Iz Amerike se franšiza prošila globalno.

Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Kanada, Poljska Češka, Slovačka, Danska, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Novi Zeland, Filipini, Mađarska, Nizozemska i mnogi drugi zamaskirali su svoje poznate osobe.

A što je toliko posebno u showu u kojem nitko ne zna tko pjeva pod maskama? Upravo to! Naime, nitko osim produkcije ne zna tko je zamaskirani pjevač koji osim stihova pjesme ne smije ništa više komunicirati.

U američkoj verziji koja se prikazuje već nekoliko sezona sudjelovali su glumac Mickey Rourke odjeven u Gremlina, koji je napravio totalni fijasko skinuvši masku prije vremena, no svojim maskama i glasom gledatelje su, među ostalima, očarale pjevačice Toni Braxton i La Toya Jackson, glumica Tori Spelling, model i glumica Bella Thorne, reper Wiz Khalifa dok je prošlogodišnju pobjedu odnijela pjevačica Jewel.

O popularnosti showa govori i činjenica da je u Južnoj Koreji, gdje se prikazuje od 2015., do danas snimljeno više od 400 epizoda, a da je postao toliko popularan, dokazuje i to što se 2018. među izvođačima pojavio i američki glumac Ryan Reynolds! Zgodni je Ryan odjeven u jednoroga pjevao 'Tomorrow' iz mjuzikla 'Annie', a euforiji nije bilo kraja!

Jedan je od rijetkih showova takve vrste koji se može pohvaliti s dva Emmyja, kao i priznanjem za najbolje maske prema izboru Costume Designer Guild Awards. Uz to, dvije haute couture maske izložene su u muzeju Natural History u Los Angelesu dok su neke bile dio priredbe na posljednjoj dodjeli Emmyja. To ne čudi jer je dizajnerica svih maski američkog izdanja showa kostimografkinja Marina Toybina, dobitnica pet Emmyja od kojih je jedan dobila i za maske na 55. dodjeli glazbene nagrade Grammy.

Osobe koje otkrivaju 'tragove' gledateljima ispred malih ekrana u Americi su komičar i glumac Ken Jeong, glumica Jenny McCarthy Wahlberg, pjevačica Nicole Scherzinger i pjevač Robin Thicke, a sve pod voditeljskom palicom komičara Nicka Cannona. A tko su hrvatski detektivi i voditelj ovog spektakularnog showa, bit će otkriveno uskoro!

Za potrebe showa gradi se veliki televizijski studio koji će opravdati sva očekivanja.