U showu ‘Tri, dva, jedan - kuhaj!’ došlo je vrijeme za još jedan napeti duel, a ovaj puta za ostanak u showu borili su se Ante i Marija te Danilo i Ante.

POGLEDAJTE VIDEO:

Voditeljica Marijana Batinić najavila je večerašnju gošću koja će savjetovati, ali i ocjenjivati dueliste, Anu Grgić Tomić, cheficu kuhinje zagrebačkog hotela Esplanade.

Ana je parovima na početku predstavila današnji bogat, zanimljiv, ali i složen meni - prsa biserke punjena mousseom od vrganja i tartufa te gustu kremu od celera i vrganja za glavno jelo. Uz to, morali su pripremiti i hladno predjelo, hrskave jastučiće od sipinog crnila, punjene tartarom od usoljenog brancina na gelu od citrusa. No tu nije kraj, čekala ih je još i krem juha od mrkve s kokicama amaranta.

Tijekom Anine prezentacije, kandidati su pažljivo gledali i pokušali zapamtiti sve korake koje su kasnije morali i sami primijeniti, no strah je bio i više nego prisutan.

- Mislim da su malo pretjerali - Ante i Danilo smatrali su ovo ipak preteškim zadatkom.

- Ima jako puno detalja, jako puno začina, puno sitnica… Ali na kraju to ispadne jelo s potpisom - komentirale su Ana i Sandra.

Špiček je obavijestio dueliste da će ocjenjivati svaki slijed, a najviše pozornosti žiri je posvetio pravilnoj tehnici punjenja koju je demonstrirala chefica Ana te su za to mogli dobiti dodatan bod. No uz to, radne jedinice na kraju kuhanja morale su biti potpuno čiste kako bi izbjegli kaznene bodove.

A kao i dosad, duelisti su imali pomoć u kuhanju. Anti i Danilu večeras su pomagali Ivana i Juan, a Mariji i Anti uskočile su Sandra i Ana.

- Dat ćemo sve od sebe - obećali su pomoći.

Kuhanje je počelo, natjecatelji su podijelili poslove, a samopouzdanje je naglo poraslo pa su svi hrabro odlučili kako će žiriju poslužiti izvrsna jela. No nedoumice su se ipak pojavile pa su Ana i žiri prošetali studijem kako bi vidjeli što kandidati rade, dali im pokoji savjet, ali i ispitali njihovo znanje o namirnicama s kojima barataju.

Posluživanje se bližilo pa su duelisti krenuli s dekoracijom, kušanjem onoga što su pripremali njihovi pomagači, ali i s novom dozom panike.

Žiri je prvo ocjenjivao hladna predjela, a večer su otvorili Ante i Danilo. Njihove jastučiće od sipinog crnila punjene tartarom od brancina radili su jako optimistični Ivana i Juan.

- Jastučići su odlično ispali! Hrskavi su i fini, baš onako kako treba. Nemam što prigovoriti - potvrdila je to i Ana, a složili su se i ostali te svi okrenuli vrlo visoke devetke, ukupno 36 bodova.

Jastučićima koje su poslužili Marija i Ante bavile su se Ana i Sandra, koje su, pokušavši malo zagustiti umak, dodale u njega previše maslaca i tako ga pokvarile. Upravo to prvo je primijetio žiri.

- Emulzija se raspala u ulje, ne osjećaju se citrusi. Da ga niste išle popravljati, bio bi puno bolji - prigovorila je Ana.

- Tijesto je dosta deblje, nije toliko hrskavo, a nedostaje i začina - komentirao je Pažanin.

Ana, Željka i Špiček dali su sedmicu, Pažanin se odlučio za šesticu, ukupno 27 bodova.

- Mislim da bi Juan i Ivana bolje to odradili - zaključila je Marija.

Na redu je bila Danilova i Antina juha.

- Ima tu dozu kiselosti koja prija, lijepo je začinjeno i kokice amaranta se slažu - rekao im je Špiček, no nije bio zadovoljan kako dečki barataju znanjem o namirnicama.

Pažaninu je nedostajalo glatkoće u juhi pa im je savjetovao da su morali duže kuhati mrkvu. Željka je dala sedmicu, a Ana, Pažanin i Špiček šesticu, 25 bodova ukupno.

Marija i Ante poslužili su svoju juhu od mrkve.

- Vaša juha ima punu bolju teksturu, ali u okusu vam je malo prevagnuo celer, a fali i kiseline - primijetila je Željka.

- Jedna bazična juha, bez ikakvih dodatnih elemenata - dodala je Ana.

Dala je sedmicu, Špiček devetku, Željka sedmicu, a Pažanin se odlučio za šesticu što je ukupno bilo 29 bodova.

Stiglo je vrijeme i za zadnje ocjene te rasplet ovog duela. Ante i Danilo prvi su nosili svoje punjene biserke. Chefica Ana pohvalila je kreme i tehniku punjenja, no zamjerila im je neprecizno rezanje mesa: 'Dosta dobro odrađeno!'.

- Odlično odrađeno! Sočnost prsa, umaci, tekstura - pohvalio ih je i Pažanin.

Ana, Željka i Pažanin okrenuli su visoke devetke, dok je Špiček pokazao osmicu, to je značilo 35 bodova. Svoje glavno jelo nosili su Marija i Ante.

- Vjerujem u naše glavno jelo jer je sve bilo super odrađeno - poručila je baka.

- Malo ste pretjerali sa soli, ali meni je ovo za nijansu bolje od dečki. Meso je sočnije, kreme su mi bolje - bio je zadovoljan Pažanin.

Slične komentare imali su i ostali, a krema od vrganja svima je bila preslana. Pažanin je okrenuo čistu desetku, Željka i Ana devetku, a Špiček osmicu, 36 bodova te dodatan bod za tehniku punjenja.

Iako su skuhali bolje glavno jelo, zbrajanjem bodova svih triju sljedova bilo je jasno da show napuštaju upravo mladi vatrogasac i superbaka, sa samo tri boda zaostatka za Antom i Danilom, koji ostaju u natjecanju.

- Žao nam je, ali nema veze. Daleko smo dogurali. Ne bismo ništa mijenjali - poručio je veselo najneobičniji par devete sezone showa.

- Kad dođete u Split, bako, idemo na picigin! - rekao je Ante te tako dao do znanja da će prijateljstvo ovih 'slučajnih partnera' trajati i nakon showa.

Večerašnja gošća, chefica Ana, bila je izuzetno zadovoljna jelima koje su spremili kandidati.

- Svi su bili malo skeptični kad sam prezentirala jela, ali na kraju su i mene samu iznenadili. Pokazali su da znaju i mogu. Bravo! - rekla je za kraj.