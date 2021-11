Baš kao i prošle godine u ovo doba, radiopostaja Gold FM svojoj je grupi dodala Gold XMAS, koja je jučer počela s emitiranjem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na postaji Gold XMAS slušatelji će moći uživati u božićnim pjesmama od 0 do 24. Na repertoaru sve božićne pjesme koje postoje - od onih hrvatskih do bezvremenskih hitova poput 'All I Want for Christmas is You'.

Grupa radio postaje Gold FM uključuje i Gold Rock, Gold Party, Gold Easy, Gold Oldies i Gold (S)EX YU. Njihova nova radiopostaja zasigurno će olakšati odbrojavanje do Božića, od kojeg nas dijeli samo 46 dana.