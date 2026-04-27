Hrvatska u Netflix hitu: Tvorac serije 'Plejmejkerica' odao je počast Kukoču i hrvatskoj obali

Hrvatska je postala sve veća hit destinacija, a to potvrđuje druga sezona Netflixove popularne serije 'Running Point' ('Plejmejkerica') s Kate Hudson u glavnoj ulozi. Inače, u seriji se radnja vrti oko izmišljenog košarkaškog kluba LA Waves, a na kraju sezone došlo je do neočekivane posvete hrvatskoj košarci, ali i našoj obali.

U predzadnjoj epizodi radnja se dotiče Splita, a u finalu braća Gordon najavljuju da će otići u Dubrovnik i Split kako bi pronašli novu europsku košarkašku nadu. Tvorac serije David Stassen, veliki je ljubitelj košarke i Chicago Bullsa, a u scenarij je ubacio lika koji je mnogim ljubiteljima ovog sporta, posebice s naših prostora, izmamio osmijeh na lice.

- Trebali smo imenovati istočnoeuropskog igrača pa je to moj mali znak pažnje prema Toniju Kukoču. Ekipa Wavesa ide skautirati igrača koji se zove Marko Kukoč, a to sam ime dobio kombinirajući Tonija Kukoča s bivšim razigravačem Clippersa, Markom Jarićem - izjavio je redatelj u razgovoru za The Hollywood Reporter.

No to nije kraj posveti hrvatskoj legandi. U središtu radnje u novoj sezoni je sukob dvaju košarkaša, veterana Marcusa Winfielda i mlade zvijezde Dysona Gibbsa. A za sve je kriva bila odluka trenera da posljednji šut na utakmici pripadne upravo mlađem igraču.

Tu situaciju mnogi su povezali s poznatim događajem iz 1994. godine, kada je Scottie Pippen odbio sudjelovati u završnici utakmice protiv Knicksa jer je Phil Jackson odlučio povjeriti odlučujući napad tadašnjem 'rookieju' Toniju Kukoču.

Stassen je prvo kroz smijeh rekao da se ne sjeća jesu li svjesno pisali posvetu tom skandalu, ipak je priznao da ga je inpsirirao.

- To nam je sigurno cijelo vrijeme bilo u podsvijesti. Nije to jedini put u povijesti da su dva igrača htjela odlučujući zadnji šut, ali sjajno je kada kao komediograf i istinski košarkaški fan mogu pisati inspiriran iskustvima u kojima sam nekad uživao kao navijač - izjavio je.

Toni Kukoč spominje se i u seriji Beef (Netflix, 2023.), točnije u devetoj epizodi prve sezone pod nazivom 'The Great Fabricator'. U toj epizodi likovi Jordan (supruga Georgea Nakaija) i Amy Lau razgovaraju o Kukoču u sklopu priče o Chicago Bullsima i dokumentarcu 'The Last Dance', često ga opisujući kao 'europsku verziju Jordana' ili kroz kontekst njegovog dolaska u Bullse.