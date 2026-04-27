Marina Jurić je javnosti postala poznata početkom 2022. godine, kada je preuzela vođenje HNK Šibenik
Mario Mamić oženio se treći put
Mario Mamić, sin Zdravka Mamića proteklog se vikenda oženio treći put. Njegova nova supruga je Marina Jurić, a vjenčanje je održano u tajnosti, piše Story.hr.
Iza Marija Mamića dva su braka. S Monikom Kravić oženio se 2008., a u braku su bili devet godina. Nakon nje se oženio Tijom Jurčić, a 2023. godine objavili su da se razvode nakon šest godina braka.
Marina Jurić je javnosti postala poznata početkom 2022. godine, kada je preuzela vođenje HNK Šibenik. Marino Jurić, njen brat i američki biznismen primoštenskih korijena, preko tvrtke MJ International Sport je postao većinski vlasnik kluba s 51 posto dionica.
Kako on većinu vremena živi u Miamiju, vođenje klupskih poslova prepustio je sestri Marini. Tada se pisalo kako je klub nakon dolaska novih vlasnika poboljšao komunikaciju, podmirio dugove i isplatio zaostale plaće. Marina je tako postala jedna od rijetkih žena na čelu hrvatskog nogometnog kluba, nedugo nakon što je Iva Bokanović preuzela vodstvo NK Zadar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+