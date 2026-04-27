Mario Mamić oženio se treći put

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića proteklog se vikenda oženio treći put. Njegova nova supruga je Marina Jurić, a vjenčanje je održano u tajnosti, piše Story.hr.

Iza Marija Mamića dva su braka. S Monikom Kravić oženio se 2008., a u braku su bili devet godina. Nakon nje se oženio Tijom Jurčić, a 2023. godine objavili su da se razvode nakon šest godina braka.

Marina Jurić je javnosti postala poznata početkom 2022. godine, kada je preuzela vođenje HNK Šibenik. Marino Jurić, njen brat i američki biznismen primoštenskih korijena, preko tvrtke MJ International Sport je postao većinski vlasnik kluba s 51 posto dionica.

Kako on većinu vremena živi u Miamiju, vođenje klupskih poslova prepustio je sestri Marini. Tada se pisalo kako je klub nakon dolaska novih vlasnika poboljšao komunikaciju, podmirio dugove i isplatio zaostale plaće. Marina je tako postala jedna od rijetkih žena na čelu hrvatskog nogometnog kluba, nedugo nakon što je Iva Bokanović preuzela vodstvo NK Zadar.