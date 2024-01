Hrvatske zvijezde na skijama: 'Nismo Kostelići, ali možemo doskijati do obližnjeg šanka...'

Već smo se odavno oprostili od ljeta i bezbrižnih dana. Zakoračili smo u zimu, kad nam zubi cvokoću, a prsti nam se grče od hladnoće. Ipak, i to hladnije razdoblje ima svoje čari.

Skijanje, klizanje, kuhano vino, a tu su i neizostavni specijaliteti poput sarme, purice, patke, pečenice... Tisuće lampica, girlandi, mirisni borovi, sve to dodatno uljepšava zimu. Doba je to kad se više družimo s najmilijima i odlazimo na zimovanja, a ljubitelji toplijih dana, u neke egzotičnije krajeve. Kako laici, tako i zvijezde s hrvatske estrade.

Nives Celzijus se boji skijanja

Foto: Instagram

- Nisam tip za zimovanje ili još uvijek nisam našla prigodnog partnera za tu vrstu zabave - priznaje nam pjevačica i influencerica Nives Celzijus (42). Skijati ne zna i boji se u ovim godinama i pokušavati. Zimske radosti radije će provesti u nekome dobrome spa-hotelu, pijuckajući vino i promatrajući snijeg kroz prozor.

Foto: Instagram

- Zimsko sam dijete, toleriram hladnoću, ali plaže i kupaći kostimi uvijek su poželjni - govori mnogima atraktivna Zagrepčanka. Često se voli prisjetiti vrućih dana atraktivnim fotografijama na društvenim mrežama. Bujne atribute ističe u minijaturnim kostimima, haljinicama... Osim oblina, u prvome planu nađe se i linija, koju održava redovitim vježbanjem.

Foto: Instagram

- Ne vezujem treninge uz godišnja doba i treniram kad mi posao dopusti. Mi smo žene tu puno sputanije. Ponekad doslovno ne uspijem odraditi trening zbog kose jer, primjerice, znam da me sutradan čeka snimanje, a ne stižem kod frizera. To ne posebno ljuti. Ipak, i kada me posao onemogućava, nastojim barem nešto odraditi kod kuće - kaže Nives.

Nikolina Pišek koristi skije do prvog šanka

Ljubiteljica zimovanja nije niti voditeljica Nikolina Pišek, no ako je u dobrome društvu, rado će na njega pristati. Skijanje ne preferira, ali zato su pejzaž, čisti zrak, malena pitoreskna seoca, pun pogodak.

Foto: Instagram

- Nisam skijaš. Moj prvi pokušaj skijanja je rezultirao gotovo katastrofom, jer sam jedva izbjegla ralicu koja je vrlo sporo prolazila preko skijališta. Toliko o mojim skijaškim sposobnostima - otkriva nam Pišek. Smatra se vrlo lošim početnikom, koji ima lijepu skijašku opremu, a koju koristi do nekoga bara na skijalištu. Prošle godine su je nagovorili da ode na zimovanje, a tako će biti možda i ove, jer je, kako kaže, slaboga karaktera. Mesne delicije će preskočiti.

- Kobasice, burgeri, ćevapi, češnjovke, krvavice i sve slično tome, na sveopću žalost i razočarenje ne konzumiram, jer naprosto već dugi niz godina ne jedem meso. Ali bez obzira na to, i na skijalištu ću pronaći hranu u koji mogu i te kako uživati - priznaje.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Arija Rizvić voli Kranjsku goru

Glumica i redateljica Arija Rizvić (30) ne voli hladnoću. Kad bi išla na zimovanje, odabrala bi Sloveniju. Obožava Kranjsku Goru te smatra to idealnim mjestom za provesti zimske praznike. Završila je školu skijanja, ali je nije nastavila aktivno. Ipak, daje si šansu da će jednoga dana ponovno stati na skije.

Foto: Instagram

- Naučila sam skijati u Kranjskoj gori još kao dijete i to su bila divna sjećanja. Sjećam se da mi je najdraže bilo nakon par sati skijanja dotrčati roditeljima u zagrljaj gdje su me čekale tople krafne i kakao - prisjeća se Rizvić. Sad se jednom tjedno počasti s brzom hranom jer joj tijelo, kako ističe, tako traži.

- Tijekom cijele godine jedem istim intenzitetom. Ono na što generalno pazim je da konzumiram što vise voća i povrća - kaže. Kalorije troši u teretani, ali i u prirodi, ovisno o kolčini obveza.

- Treniram s privatnim trenerom godinama, i kad stignem joggiram u prirodi, ali sada dok snimam seriju 'San Snova' baš i ne stižem, što mi teško pada jer sam navikla svaki tjedan barem dva treninga odraditi - priznaje nam.

Antonija Blaće voli toplije krajeve

- Radije bih u tople krajeve, moja prijateljica Jasminka preselila se na Bali i sve gledam kako da uglavim dva tjedna na Baliju - otkriva nam voditeljica Antonija Blaće (44). Ipak, možda ode i na zimovanje jer joj nedostaje snijega posljednjih nekoliko godina.

Foto: Danijel Galic

- Nervira me to. A skijanje? Skijala sam još kao dijete, i to dosta dobro. Doduše, nisam bila sto godina na skijanju, vjerojatno bih morala sve ispočetka, ali se nadam da je to kao vožnja biciklom - govori Antonija. Zimi se lakše disciplinira nego ljeti, kad stalno negdje izlazi i jede.

Foto: Instagram

- Ljeto je tako veći problem - ističe.

Marko Grubnić je naučio skijati kao klinac

Stilist Marko Grubnić (42) ne voli zimu. Jednostavno, kaže, ne uživa u skijanjima i snježnim radostima.

- Zimovanje mi je uvijek lijepo samo na slikama. Da budem do kraja iskren, predivno mi je - na slikama. Definitivno sam više ljetni tip - priznaje Grubnić. Skijati zna, ali...

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Nisam Ivica Kostelić, ali sam ok... Naučio sam skijati još kao klinac. Roditelji su me vodili u školu skijanja nadomak mog rodnog mjesta Pakraca, na obližnju planinu Omanovac. Lijepe su to uspomene na djetinjstvo - prisjeća se. Hrana, svjež zrak, predivni pogled na snježne obronke, najdraži su mu dijelovi zimovanja.

- Jako volim Germknedle, sarme, i ostale malo 'teže' zimske delicije - kaže Grubnić, koji kao i mnogi kalorije troši u teretani.

Fabijan Pavao Medvešek želi naučiti skijati

Ljubitelj prirode, svježeg zraka i zimskih delicija je i glumac Fabijan Pavao Medvešek (30). Zasad nije siguran hoće li sa suprugom Karlom ići na zimovanje.

Foto: Instagram

- Sumnjam da ću imati više vremena za izdvojiti, ali ako ću imati, to će biti neke destinacije u krugu dva sata. Možda Italija, Austrija, vidjet ćemo - kaže Medvešek. Prvi put skijao je prije 25 godina u Kranjskoj Gori, tako da se ne smatra 'skijašem'.

- No imam plan ponovno naučiti skijati i uvesti to u svoj život. Ljeto ima svoje čari, ali zimski aktivni odmor je stvarno poseban. Uživam u svježem zraku i zdravlju koje udišem. Zima nosi taj neki 'reset' i to je ono što volim - ističe glumac. Delicije jede često, tako da mu ne trebaju zimovanja.

- Stvarno imam problem s hranom. Hrana mi je sve - priznaje. Što još voli na zimovanjima?

- Postoje gradovi koji se brzo obiđu pa postoje opcije saune. Svaki put kad odem i supruga me nagovori, bude mi drago jer su saune superzdrave. Naravno, volim i vanjske bazene s pogledom na planine, jer zvuči i izgleda kao san - zaključuje.

Zuhra je skijanje učio u Zagorju

Tradiciju zimovanja kod glumca Zlatana Zuhrića Zuhre (61) prekinula je pandemija. Išao je na njega od svoje sedamnaeste godine pa sve do pojave koronavirusa. Smatra kako je to odlična pauza, ali zbog obveza će i ove godine možda morati preskočiti snijegom okupane planine. No, ako pronađe vremena, otići će u prvome ili drugome mjesecu.

Osnove skijanja savladao je s bratićem u vikendici u Zagorju.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Odlučili smo naučiti skijati pa smo nabavili neke skije i pancerice i spuštali se niz taj brijeg beskonačno puta i opet se penjali gore na vrh dok nismo savladali neke osnove. To je bio neki prapočetak svega! - prisjeća se Zuhra, kojemu je tad bilo samo 17 godina. Kasnije je sa kolegama iz srednje škole krenuo na slovenska skijališta te u konačnici uzeo učitelja skijanja. Zimi si daje oduška za uživanje u slasticama i brzoj hrani. Zadužen je za pripremu ribljih specijaliteta i roštilj.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zbog nekih zdravstvenih razloga odlučio sam ne prestati uživati, ali da se nikad više ne dovedem u situaciju da pretjeram, već uvijek imam mjeru - kaže glumac. Uzme manju porciju ili, ako baš pretjera, ode u šetnju ili bavi se nekom drugom fizičkom aktivnošću.

- Neki balans zasad održavam više od godine dana i mislim da ću uspjeti i dalje - zaključio je Zuhra.

Pedro Soltz zimuje u Italiji

Pedro Soltz (37), brazilski model i influencer sa zagrebačkom adresom, s obitelji će, suprugom Iris i kćerima Larom i Isabellom Marijom, otići u Italiju na tjedan dana. Uslijedit će to nakon što se vrate iz njegova rodna Brazila, u koji su otputovali prije Božića.

Foto: Instagram

- Teško mi je uzeti jedno mjesto. Prošao sam jako puno mjesta na svijetu. Volim biti u Hrvatskoj i putovati njome. Ljeti volim boraviti u našoj zemlji i učiti o njoj - ipak je to sada i moja zemlja. Za zimovanje smo sad odabrali Italiju, zemlju u kojoj nam se rodila prva kćer Lara. Idemo u drugome mjesecu i nadam se da će biti super - kaže.

Prvi put skijao je u Švicarskoj, kad je imao televizijski angažman. I taj trenutak nije 'slavno' završio.

- Pao sam bez veze. Imao sam rupture tetive, prvi put ozbiljniju ozljedu. Šest mjeseci sam imao terapije i tad sam rekao da više nikad neću skijati - prisjeća se. Ipak, kasnije se predomislio. Počeo je ponovno skijati i od tada nema problema.

- Nisam veliki skijaš, ali divan je osjećaj. Lara također uživa, Iris malo manje - zaključio je.