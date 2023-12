Novogodišnje odluke zvijezda: 'Ne odričemo se ničega, osim čupanja kose i viška kilograma'

Gubitak kilograma, učenje novih vještina, štednja, prestanak pušenja... Kada se želimo riješiti loših životnih navika ili, pak, donijeti važne odluke, često odabiremo prijelaz sa Stare na Novu godinu. Novi početak žele laici, ali i zvijezde. Jedni se na njega odlučuju lakše, drugi teže, no svi imaju jednaki cilj - promijeniti neki aspekt života.

Nikolina Pišek će 2023. pamtiti po lijepim stvarima

Iza Nikoline Pišek (50) je teška godina. Osmog svibnja navršila se godina dana otkako je iznenada preminuo njezin suprug Vidoje Ristović u 44. godini. Vrlo iznenada. Od zatajenja srca tijekom virusne infekcije. Voditeljičin se život promijenio preko noći. Postala je udovica. Unatoč svemu, Pišek je hrabra i jaka. Proljetos je kročila na pozornicu RTL-ova showa "Masked Singer" i odradila posao poput pravoga profesionalca.

Foto: Instagram

- Ovu godinu ću pamtiti po puno lijepih stvari. U svakom slučaju bilo je puno bolje nego prethodna. Radila sam divne projekte na RTL-u, a osovila sam se konačno na vlastite noge, na neki način procesuirala sve traume iz prethodne godine. Uzela sam svoj život u svoje ruke. Dijete mi je dobro, isto kao i svi moji bližnji, i što više mogu očekivati? - govori nam Nikolina.

Novogodišnje odluke ne donosi jer, kako kaže, nikad ih ne ostvari. Ključne životne odluke donosi vrlo spontano i u nekome prijelomnome trenutku, bez obzira na doba godine.

- I tada obično imam dobar razlog za njih, i tada ih se obično i pridržavam. Ne želim se odreći apsolutno ničega, jer toliko kratko smo ovdje da mislim da moramo uživati u životu punim plućima. Naravno, pod pretpostavkom da ne činite ništa što je štetno za vas i po druge - objašnjava Pišek.

Nives Celzijus će prestati čupati kosu

Influencerica i pjevačica Nives Celzijus (42) ove je godine bila vrlo radišna. Nakon četiri godine objavila je novu pjesmu "Migni, namigni", koju su napisali Miroslav Škoro i Ivica Plivelić. Osim toga, imala je brojne gaže, počela je glumiti u RTL-ovoj seriji "San Snova", bila je član žirija u showu "Masked Singer", udomila je mačića...

Foto: Instagram/Nives Celzijus

- Godinu 2023. pamtit ću po divnim projektima koje sam radila, kao što su "Masked Singer","San snova", ali i mnogim drugim. Zaboravila bih teške trenutke koje smo imali s mačićem. Bio je jako bolestan i predviđali su mu smrtni ishod. Borili smo se osam mjeseci, ali sad je napokon dobro, i to nam je uljepšalo kraj ove godine - kaže Nives.

Mnogima atraktivna Zagrepčanka kroz novu se godinu želi riješiti učestalih navika te će nastojati pronaći nešto više vremena za sebe i ljude koje voli.

- Pokušavam prestati vrtjeti i čupati kosu. Ako se dobro zagledate, vidjet ćete da imam neobičan rez s lijeve strane, za što su 'zaslužni' moji prstići i živčeki. Također, pokušat ću smanjiti unos vode. Jedna sam od onih osoba koja su ovisne o vodi, pijem previše vode i ako bočica nije pored mene, hvata me nervoza - otkriva nam Celzijus.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Antonija Blaće se neće ničega odreći

"Masked Singer", "Superstar", "Dođi, pogodi, osvoji"... Voditeljica Antonija Blaće (44) radila je i kroz ovu godinu na mnogim RTL-ovim projektima. U pauzama si je priuštila putovanje u Ameriku, različite beauty ili takozvane kozmetičke tretmane...

Foto: RTL

- Ma, dobra je bila godina. Radili smo 'Masked Singer', snimili novu sezonu 'Dođi, pogodi i osvoji', evo sad i 'Superstar', bila sam u Americi, a pamtit ću je po neopravdanom i nesnosnom rastu cijena pri prelasku na euro - ističe Blaće.

I Antonija je donijela novogodišnje odluke, ali...

- Jesam, ali ne smijem ništa reći da se ne ureknem. Ako uspijem u naumu, reći ću vam - neću se ničeg odreći samo ću dodavati stvari u život ili jednu stvar zamijeniti za drugu - priznaje.

Arija Rizvić nije od novogodišnjih odluka

Nakon glumačkih i redateljskih voda, Arija Rizvić (30) okušala se u novom području. U emisiji 'Superstar', čije smo finale gledali u prosincu, za digitalne platforme intervjuirala je kandidate u backstageu nakon njihova silaska s pozornice.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Ova godina mi je bila prekrasna. Svi trenuci kako privatni tako i poslovni su mi bili za pamćenje i zahvalna sam na svakom danu - govori nam glumica i redateljica.

Arija, baš kao i Nikolina Pišek, nije za odricanje.

- Nisam osoba od novogodišnjih odluka. Želim si samo zdravlje, na kraju dana to je najvažnije i želim više vremena koje provodim s obitelji i prijateljima - kaže.

Ana Begić želi mir svima

Glumica Ana Begić Tahiri (44) imala je brojne uspone, ali i padove. Skinula je 15 kilograma zbog zdravstvenih problema, glumi u brojnim predstavama, od kojih se ističe "Pustolov pred vratima" redateljice Helene Petković u HNK. Tu je i serija "San snova"... Kratka je i jasna po pitanju novogodišnjih želja i pamćenju 2023.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Godinu ću pamtiti po disciplini i ustrajnosti. Inače baš i ne donosim novogodišnje odluke, ali neka iduća bude godina mira za sve - kaže Begić Tahiri.

Marku Grubniću je važno da biti dobar čovjek

O novogodišnjim odlukama i željama razmišljao je i "jači spol". Stilist Marko Grubnić (42) godinu 2023. pamtit će po dobru. Svi njegovi dragi ljudi bili su zdravi, imao je sve što mu je bilo potrebno, smijao se, ma uživao je. No i puno je radio. Bio je zadužen za stajlinge pjevačice Maje Šuput Tatarinov (44) u emisiji "Supertalent". Pobrinuo se i za kombinacije članova žirija i voditelja u "Plesu sa zvijezdama". Nedavno se pridružio i "IN Magazinu", u kojem osmišljava što će odjenuti voditeljica Mia Kovačić (41) te pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea (46).

Foto: Instagram

- Po prirodi sam radoholičar. Odabrao sam posao koji obožavam, tako da zaista nemam osjećaj da radim. Upoznao sam predivne ljude kroz projekte koji su me beskrajno inspirirali. Jako sam zahvalan na svemu što se događalo u protekloj godini. Mogu slobodno reći da je to za mene bila sjajna godina - priznaje Grubnić.

Ne čeka Novu godinu za neke bitne i velike stvari u životu. No ističe kako je to razdoblje kad podvuče crtu i zbroji sve što je dobro i, možda, manje dobro radio.

Foto: Instagram

- Godinama kontinuirano radim na sebi, i analiziram odluke i postupke jer mi je jako važno da njegujem dobro, da budem prije svega dobar čovjek, prijatelj, partner, suradnik. Tako da ja ne donosim novogodišnje odluke, ali obećajem sebi svakako da ću u Novoj godini biti još bolji i da ću se još više truditi ostvarivati svoje ciljeve - zaključuje.

Zuhra će se zdravije hraniti

Glumac Zlatan Zuhrić Zuhra (61) se u nešto više od godinu dana potpuno transformirao. Uspio je skinuti više od 27 kilograma. Vidno stesaniju liniju u nekoliko je navrata pokazao na događanjima, ali i u RTL-ovoj seriji "San snova", u kojoj utjelovljuje Stjepana Bubala, direktora nogometnoga kluba.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Godinu 2023. pamtit ću po tome što je konačno proglašen kraj pandemije, što su se u nama probudile nade da takvih situacija više nikad neće biti, što je sve živnulo i što se obnovio kulturni život cijele države. Zaboraviti trebam što prije one trenutke kad nismo mogli raditi - kaže Zuhra. A koje su njegove novogodišnje želje?

- Svake godine donesem odluku da neću donositi neke bitne odluke i tog se držim. Šalu na stranu, donio sam odluku da ću se hraniti zdravije - ističe.

Dosadila mu je, kako on to voli nazivati, "tuljan faza", kad je imao tridesetak kilograma viška.

- Sad su me neke godine stigle kad mi je puno pametnije da nemam taj višak kilograma. Držim se toga, ali sam shvatio da tu ne pomažu nikakve dijete. Jednostavno si priuštim sve, samo si svaki put stavim obavezu. Ili da to bude puno manja količina ili ako si baš nešto priuštim, ne želim se ničega odricati. A onda mora pasti ili neka šetnja ili neka fizička aktivnost. Neki balans zasad održavam više od godine dana i mislim da ću uspjeti i dalje - zaključuje.

Pedro Soltz želi da sve bude kao i ove godine

Pedro Soltz (37), brazilski model i influencer sa zagrebačkom adresom, iz 2023. godine ne bi ništa zaboravio. Bila mu je predivna. Puno je radio, uživao. Sa suprugom Iris dobio je drugu kćer Isabellu Mariju, koja mu je toliko uljepšala život da je mnogo zahvalan na svemu. Osim toga, okušao se u glumačkome svijetu, koji ga izuzetno privlači. U seriji "San snova" glumi poduzetnika Antu. Bilo je vremena i za putovanja. Bio je u Brazilu nakon tri godine.

Foto: John Pavlish

- Puno posla je bilo. Serija 'San snova' bila je također jedan highlight moje godine. Uživao sam s kolegama unutar RTL-a, svidjelo mi se raditi s njima i kreirati svoj lik u seriji. Svi me prepoznaju po seriji na ulici. Pričaju i komentiraju i to me puni sjajnom energijom. Jedva čekam što će 2024. donijeti. Obitelj je sjajna, moja supruga, starija kći - otkriva nam Pedro.

Foto: Instagram

Novogodišnje odluke?

- Ne bih dodao puno toga. Želim da bude isto kao i ove godine. Odluka je takva - da radimo na sebi, da budemo više s obitelji i prijateljima, da se organiziramo malo bolje u nekim stvarima - govori za kraj Soltz.

