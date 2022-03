Hrvatski glumac o alopeciji: 'Ja znam kako ta bolest utječe na život, posebice onih oko tebe'

Skandal na 94. dodjeli Oscara, na kojima je Will Smith (53) ošamario glumca Chrisa Rocka (57) zbog ružne šale upućene njegovoj supruzi Jadi Pinkett Smith (50), izazvao je brojne reakcije poznatih svjetskih zvijezdi, ali i domaćih. Među našim zvijezdama našao se i glumac Asim Ugljen (39), koji nije komentirao incident, već ono što je u njegovoj pozadini.

Naime, Jada Smith zbog alopecije, bolesti otpadanja kose, ima obrijanu glavu, a Rock ju je, neumjesno, na Oscarima usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma. S bolesti poznate glumice poistovjetio se i hrvatski glumac Asim.

- Tko nije imao alopeciju, nema pojma kako to utječe na život, posebice onih oko tebe. Nažalost, ja znam - napisao je na Facebook profilu.

Asim je i ranije govorio o borbi s alopecijom. U kolovozu 2021. godine rekao je kako se teško nosio s tom dijagnozom.

- Pisao sam o svojoj alopeciji. No, nisam pisao kakav je efekt imala na moju psihu. Se*em, jesam, no kao kratku crticu. Istina je da me rijetko što izbacilo iz balansa kao alopecija. Tu količinu gnjeva, bijesa i nemoći sam rijetko kada osjetio. Obožavam svoj posao, ali doslovno obožavam. I ideja da se njime više nikada neću baviti mi je bila prestrašna. A nisam se htio baviti glumom bez svoje brade i kose, ćosav, s rupama svugdje po glavi. Zakleo sam se da više nikad neću ući u kadar ako ne pobijedim alopeciju - započeo je glumac svoju Facebook ispovijest. Dodao je i da se zakleo da će pustiti dugu bradu i dugu kosu i svezati je u rep ako uspije pobijediti.

- Bio sam uvjeren da neću pobijediti. Svako buđenje je bila agonija. Da li ću se probuditi s novim rupama. I često su bile tu, nove, ujutro. Ili su se stare povećale. Galopirajuća alopecija. Bio sam lud. Lud kao bijesno pseto. Ujedao sam koga god, zbog bilo čega. Postajao sam zao. Gadilo mi se to, ali taj osjećaj nemoći je izvlačio sve najgore iz mene. - napisao je Asim, te dodao da se ipak ništa nije događalo, nego je samo bivalo sve gore.

- A onda sam se sjetio što mi je dermatolog rekao, da počnem vježbati svaki dan, pregrizao sam go*no i počeo manijakalno veslati. Ali doslovno manijakalno, triput dnevno sam išao na vodu i veslao, veslao, veslao, veslao, veslao, bilo toplo, hladno, kiša, snijeg, sjekire, atomski rat, ja sam veslao i veslao i veslao. I nakon što se već provrtilo par godišnjih doba, a ja sam svaki dan bio u vodi, počele su prve bijele dlake. Pa crne. Pa su mi na kraju izrasle još gušće i čvršće dlake negoli sam ih prije bolesti imao. Što je bilo poprilično čudno - napisao je, te istaknuo da je nastavio veslati jer, uz glumu, to mu je najveća ljubav.

