Supružnici Smith mijenjali su partnere i orgijali, a onda je Jada priznala da ga je prevarila

Glumac Will Smith (53) šokirao je gledatelje Oscara ošamarivši kolegu Chrisa Rocka (57) jer se našalio na račun njegove supruge, glumice Jade Pinkett Smith (50). Rock ju je usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Moore obrijane glave. A Jada boluje od alopecije i gubitka kose.

Will je Chrisu poručio da 'ne stavlja ime njegove žene u svoja je*ena usta', a njihov sin Jaden na društvenim mrežama podržao je tatu.

EKSKLUZIVNA SNIMKA: Pogledajte kako je Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka koji mu je uvrijedio ženu:

Jada Pinket Smith udala se 1997. za Willa Smitha (51). Otada su u skladnom braku iako kao i većina parova znaju imati razmirice. Otvoreno su priznali da povremeno znaju razmjenjivati partnere s drugim parovima, ali i uživati u orgijama.

Par nikad nije skrivao da njihov brak nije bio savršen, a to nisu baš ni mogli jer su stalno bili pod povećalom javnosti budući da su oboje poznati glumci. Prije nekoliko mjeseci Jada je potvrdila šuškanja da je varala Willa. Pjevač August Alsina priznao je da je imao kratku vezu s glumicom, ali i da mu je sam Will dao dopuštenje za vezu s njom.

- Zapravo smo postali jako dobri prijatelji. I sve je počelo zato što je on trebao pomoć. Željela sam mu pomoći jer je bio u teškom mentalnom stanju. Will i ja nismo znali hoćemo se uopće vratiti jedno drugome. Mislila sam da je to-to. I kako je vrijeme prolazilo, August i ja smo postali bliski na jedan drugi način. Samo sam se htjela osjećati dobro - objasnila je.

Jada je 2020. pokrenula internetsku reality emisiju 'Red Table Talk' u kojoj sjedi za crvenim stolom i priča doslovno o svemu. S njom je sjedila i kćer Willow koja svakog tjedna sluša vruća seksualna iskustva majke. Gledateljima se u početku sviđala iskrenost i otkrivanje obiteljskih tajni, no to je onda otišlo korak dalje i priznala da je imala spolni odnos u troje.

- Jednom sam imala trojac. Bila sam jako, jako mlada, u ranim dvadesetima - odgovorila je Willowa supruga. Naglasila je da nije bilo dovoljno intimnosti. Jada je već prije otkrila da je bila ovisna o pornografiji i da ju je baka naučila kako da se samozadovoljava još od devete godine.

- Htjela je da naučim da je zadovoljstvo nešto što dolazi od mene. Nije htjela da padnem u ruke muškarcu i mislim da to dolazi od njega - pojasnila je.

Neko vrijeme bila je opsjednuta kupovinom seksualnih igračaka.

- Počela sam istraživati i postala sam ovisna o njima. Tada sam otkrila višestruke orgazme i doživljavala sam ih po pet na dan. To je bilo vrijeme kad sam apstinirala od muškaraca. U jednom trenutku sam prestala jer stvarno mislim da sam razvila ovisnost - rekla je glumica. Suprugu Willu, s kojim ima dvoje djece, sina Jadena i kćer Willow, nije o tome ništa govorila. On je sve saznao naknadno i to ga nije uznemirilo jer je ona njegova 'kraljica'.

Jada i Will znaju se odavno. Kad je imala 19 godina, bila je na audiciji za ulogu Willove cure u seriji 'Princ s Bel Aira', ali nije prošla jer su joj na kastingu rekli da je preniska, ispričala je. Četiri godine kasnije Smith ju je pitao hoće li mu glumiti djevojku, ali ovoga puta je ona odbila.

Najčitaniji članci