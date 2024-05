Hrvatski glumac s holivudskom karijerom na meti hakera: 'Plati 5000 dolara ili ćeš sve izgubiti'

Hakirali su mi profil dok sam bio na putu u Americi. Isprva sam doživio emocionalni šok kada sam vidio da su umjesto mene objavili upit mojim Facebook prijateljima što ih veže za mene u jednoj rečenici. Shvatio sam da žele što više osobnih podataka kako bi mi naštetili. Onda su me nazvali na američki broj i tražili 5000 dolara kako bi vratili profil i zaprijetili su ako to ne učinim da će mi napraviti još veću štetu, a obavijestili su me i da su otvorili razne crypto račune u moje ime. Prekinuo sam poziv. Ne pristajem na takve ucjene. Zatim su počeli pisati u moje ime i objave u kojima se predstavljam kao certificirani crypto stručnjak. Zamolio sam prijatelje da prijave da je profil hakiran i javio sam se Facebook službi, tvrdi Neb Chupin.

No hakeri ne prestaju s objavama o Nebovu uspješnom trgovanju crypto valutama.

- Iskorištavaju moju uspješnu poslovnu karijeru i pretpostavljam da stvaraju sliku o meni kao nekome tko se uspješno bavi crypto valutama ne bi li s tim prevarili moje prijatelje. Zato sam obavijestio koga god sam mogao i stavio objave na Instagramu da budu oprezni ako ih netko kontaktira u vezi toga u moje ime - ističe zabrinuto Neb te dodaje kako se nada da nitko neće nasjesti na takve i slične prevare.

Foto: PROMO

Neb Chupin je do sada radio na više od 20 filmova od kojih su najpoznatiji hit triler `Mindcage` uz Johna Malkovicha i Martina Lawrencea u ulozi `Dr. Loescha`, zatim `Fanatic` i `Poison Rose` s Johnom Travoltom, `Acceleration` s Dolphom Lundgrenom i Natalie Burn te `Obsessio`, za koji je osvojio posebnu nagradu za glumu na filmskom festivalu u Veneciji.

Foto: PROMO

U produkciji ima više uradaka u kojima glumi i producira uključujući `Pig Killer`, `The Last Redemption` i apokaliptičnu fantaziju `The Islander`.

No nije Neb samo uspješan u svijetu već i u Hrvatskoj gdje je prije dvije godine proglašen poduzetnikom godine prema izboru Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA. Vlasnik je Hermes Internationala (džemovi i namazi Dida Boža) koje je, kako je sam nedavno otkrio, onaj od smokava najviše obožavala Travoltina pokojna žena Kelly Preston.

Foto: PROMO